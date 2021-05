Viete ako vznikla Slovenská hymna?

Slovenská hymna je súčasťou Slovenskej republiky už od roku 1844, do súčasnej verzie prešla mnohými úpravami, avšak nás Slovákov sprevádza už skutočne dlho. História Slovenska je skutočne zaujímavá, napríklad aj slovenskú hymnu si zvolil Slováci sami. Kým sa slovenská hymna stala slovenskou hymnou, prešla rôznymi názvami a rôznymi úpravami, ktoré si priblížime v tomto článku.

Text slovenskej hymny a jeho význam

História Slovenska podľa rokov

Ako sme už spomínali, pieseň z ktorej sa neskôr stala hymna SR vznikla v roku 1844, vtedy sa rukopis tejto piesne pripisoval V. P. Tóthovi, v tomto čase však mala táto pieseň iní názov, za autora sa aj napriek veľkým vedeným polemikám uvádzal Janko Matúška. Tieto polemiky sa viedli až 20 rokov, po takom dlhom čase však autorstvo bolo potvrdené a to vďaka pozostalosti, ktorá ostala po rode Paulínyovcov. Pôvodný názov tejto piesne bol v tej dobe Prešporskí Slováci, budúci Levočané. Neskôr boli tieto slová zakomponované do podkladu piesne Kopala Studienku a od tej doby sa stala táto pieseň veľmi obľúbenou, čím prekonala aj piesne Kto za pravdu horí, či Hej Slováci. Text piesne postupne prechádzal úpravami, až do podoby v akej Slovenskú hymnu poznáme teraz, aj v prípade slovenskej hymny sa potvrdilo, že história Slovenska je skutočne zaujímavá a má nám čo ponúknuť. Text hymny pozná snáď každý Slovák a takisto predpokladáme, že aj význam textu je jasný každému jednému z nás. Slovenská hymna sa skladá z prvých dvoch slôh piesne Nad Tatrou sa blýska.

Kde a kedy sa používa hymna SR?

Každý štát má svoju hymnu, a to, kedy sa môže hymna používať, teda pri akých príležitostiach a podobne nám ustanovuje zákon. Štátna hymna sa môže hrať, teda púšťať z reproduktorov, alebo môže byť aj spievaná, a to pri príležitostiach, ako sú napríklad štátne sviatky, pamätné dni, výročia, prípadne pri iných príležitostiach, ktoré majú miestny alebo celoštátny charakter, napríklad hymna Slovenskej republiky sa hrá aj pred začiatkom oficiálnych a významných športových, či kultúrnych podujatiach a podobne.