Nie sú pracovné rukavice ako pracovné rukavice

Radi pracujete na záhrade, v garáži alebo vás čakajú drobné prerábky v dome či v byte? Ak áno, tak určite netreba podceňovať bezpečnosť pri práci. Ak sa chcete vyhnúť úrazu, tak je potrebné si zaobstarať ochranný pracovný odev. Mnohí ho v domácnosti ignorujeme, myslíme si, že je to zbytočné, ale nie je to tak. Ak už odmietate nosiť pracovný odev, tak pracovnú rukavice by ste mali nosiť pri práci. Správne pracovné rukavice vám ochránia ruky. Avšak nie všetky pracovné rukavice sú pre činnosť, ktorú idete vykonávať.

Ochrana rúk aj doma je dôležitá!

Práca v pracovných rukaviciach

Pracovné rukavice poskytujú skvelú ochranu rúk pri práci. Ich výber závisí od toho, akú prácu idete vykonávať. Pri niektorej práci potrebujete, aby vaše pracovné rukavice vám poskytli pevný úchop, pri iných potrebujete, aby rukavice boli pohodlné alebo poskytli maximálnu ochranu rúk. Pracovné rukavice, ktoré majú polstrovanie, prípadne na dlani majú špeciálny materiál, využijete ak pri práci potrebujete niečo pevne uchytiť, napríklad záhradné náradie. Pri náročnej práci vzniká riziko pľuzgierov alebo mozoľov. Ak chcete ochrániť svoje ruky, tak správny výber rukavíc, ochráni vaše ruky a pri práci sa budete cítiť komfortne. Pracovné rukavice vyhľadávajú najmä ženy, ktoré si chcú chrániť svoje nechty pred lámaním, štiepením či zlomením. Ochrana rúk pri práci je jedným z dôvodov, prečo po rukaviciach siahneme. Pri práci sa môže stať, že si pomliaždite kostičky na rukách, popálite sa, narazíte si ruky alebo hrozí riziko popálenia, zlomenia či vzniknúť tržné rany. Ak chcete ruky ochrániť pred porezaním alebo zovretím, siahnite po hrubých rukaviciach. Ak pracujete s chemikáliami alebo hrozí riziko popálenia, určite polstrované rukavice budú vhodné. Nezabudnite si vybrať pracovné rukavice, ak pracujete s drevom, trieskami. Mnohé gazdinky siahajú po gumených rukaviciach pri upratovaní, pretože mnohé čistiace prostriedky spôsobujú alergie, ekzémy, prípadne vysušujú ruky. Výber pracovných rukavíc nepodceňujte, pretože nie sú rukavice ako rukavice. Na prácu si môžete zvoliť jednorazové rukavice, zimné pracovné rukavice, kožené pracovné rukavice, textilné pracovné rukavice, latexové pracovné rukavice, protiprepichové rukavice, zváračské rukavice, protichemické či kombinované pracovné rukavice. Ak sa chcete dozvedieť viac, prípadne hľadáte kvalitné pracovné rukavice, navštívte webovú stránku https://www.ardonsk.sk