Tá správna strešná krytina musí spĺňať viacero kritérií

Dnes už pri výbere strechy nepozeráme iba na cenu, ako tomu bolo v minulosti. Okrem toho, koľko nová strešná krytina stojí, je pre nás dôležitá tiež jej kvalita, to, ako odvádza vodu alebo ako vyzerá. Na trhu je dostupných niekoľko druhov krytín, ktoré sa od seba kvalitatívne, ale aj cenovo odlišujú. Navyše je potrebné podotknúť, že nie každá strešná krytina sa hodí na každý typ strechy. Ako sami vidíte, výber môže byť niekedy naozaj zložitý. V nasledujúcich riadkoch vám ponúkame prehľad základných typov krytín, ich výhod a naopak nevýhod.

Vzhľad nie je všetko

Vzhľad strešnej krytiny

Ak túžite po krásnej strešnej krytine, je to v poriadku. No v prvom rade by ste sa mali zamerať na jej kvalitu. Medzi tie najkvalitnejšie na trhu sa jednoznačne radí pálená krytina, nazývaná tiež keramická. Má veľmi dlhú históriu, čo svedčí o jej kvalite. Dnes už je technológia výroby samozrejme o niečo iná ako v minulosti, no jej podstata zostala. Odolnosť keramickej strešnej krytiny je nespochybniteľná a preto ju dnes nájdeme na väčšine historických, ale aj obytných domov. Ide o ťažkú krytinu, ktorá môže zaťažiť základy a práve preto sa neodporúča pri starších domoch. Montáž keramickej krytiny musí byť vykonaná skutočne precízne. Správna montáž je totiž zárukou jej dlhej životnosti. Pálená krytina sa vyrába pálením hliny a jej výhodou je tiež to, že je nehorľavá.

Ďalšie typy strešný krytín

Najväčšou konkurenciou pálenej krytiny je betónová strešná krytina. Jej história nie je taká dlhá, no vlastnosťami ju dobieha. Dokáže skvele odolávať poveternostným vplyvom a jej životnosť je takisto mimoriadne vysoká. Navyše je možné ju vyrobiť v rôznych tvarových i farebných prevedeniach, čo umožní strechu doladiť napríklad s fasádou. V súčasnosti sú však žiadané aj iné typy striech. Patria k nim napríklad plechové strešné krytiny, ktoré sú ľahké a ich montáž je jednoduchá. Ich životnosť sa šplhá na niekoľko desiatok rokov. Nemenej žiadanou je plastová krytina, ktorej prínos spočíva hlavne v ochrane životného prostredia. Vyrába sa totiž z recyklovaných materiálov a jej životnosť je takisto mimoriadne dlhá. Ako vidíte, na výber toho máte skutočne dosť. Hľadáte ideálnu strešnú krytinu? V tom prípade neváhajte a kliknite na webovú stránku https://krytina.sk/.