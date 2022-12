Pripravte si doma výbornú vanilkovú zmrzlinu

Aj keď leto je už ďaleko za nami a časy kedy sme sa zmrzlinou chladili sú už nenávratne preč, je vás určite mnoho, ktorí si veľmi radi pochutnáte na zmrzline. História zmrzliny siaha stovky rokov do minulosti, kedysi už starí Číňania vyrábali ryžovú mliečnu kašu, ktorú nechali stuhnúť v snehu. Neskôr ľudia prišli na to, že mrazené jedlá dokážu udržať v stuhnutom stave posypaním soľou a ľadom. Zmrzlinu neskôr s veľkou obľubou konzumovala bohatá francúzska šľachta, dokonca kráľ Ľudovít XIV. zmrzlinu miloval a podával ju na hostinách, ktoré organizoval. Oveľa neskôr, v 19. storočí bol vynájdený ručný výrobník zmrzliny zo smotany. Postupným vývojom zmrzlina dospela až do dnešnej podoby a my si môžeme vybrať z nanukov, zmrzlín, mrazených ovocných drení alebo zmrzlinových tort, každému podľa chuti. Medzi klasické a základné príchute patrí určite domaca vanilkova zmrzlina, ktorú je možné vyrobiť si sami doma.

Výrobu domácej zmrzliny zvládne určite každý a to dokonca aj bez zmrzlinovača

Výroba domácej vanilkovej zmrzliny

Na výrobu domácej vanilkovej zmrzliny si pripravte smotanu na šľahanie, 4 vajíčka, vanilkový extrakt, pravý vanilkový struk a asi 90 g kryštálového cukru. Postup je veľmi jednoduchý, smotanu vyšľahajte do šľahačky a nechajte v chladničke vychladnúť. Pripravte si vodný kúpeľ a vymiešajte nad ním vajíčka s cukrom, pričom kúpeľ jemne zohrievajte aspoň 15 minút, až pokým sa nezačne tvoriť pena a hmota začne hustnúť na dvojnásobné množstvo. Počas celej doby neprestávajte zmes miešať. Následne dajte celú zmes na minimálne hodinu do chladničky vychladnúť a nakoniec do nej primiešajte studenú šľahačku a semienka z vanilkového struku. Zmrzlinu už potom len prelejte do menších misiek alebo do jednej väčšej nádoby, ktorá sa dá uzatvárať a vložte ju do mrazničky na minimálne 6-8 hodín, najlepšie do druhého dňa. Vanilkovú zmrzlinu už potom môžete servírovať ku káve alebo ako zmrzlinovo-šľahačkové poháre s ovocím, prípadne ako doplnok k zákuskom.

Na zmrzline si pochutí celá rodina

Domáca vanilková zmrzlina je skutočnou lahôdkou, ktorú môžete servírovať na bežné príležitosti ale aj na rôzne oslavy pre deti aj dospelých. Podobným spôsobom si môžete pripraviť zmrzliny iných príchutí. Viac o domácej vanilkovej zmrzline sa dozviete aj na stránke https://magazin.penam.sk/