Ortopedický matrac pre psa poskytne vášmu miláčikovi prvotriedne pohodlie

Pes je úžasný domáci miláčik, ktorý je verný svojmu pánovi a teší sa z chvíľ, keď spolu trávia čas, hrajú sa a chodia na spoločné prechádzky. Zaobstaranie si psa je veľkým krokom, ktorý si je potrebné veľmi dobre premyslieť. Je to bytosť, ktorá má svoje potreby a jej kúpou získavate nového člena vašej rodiny. Vzťah medzi psom a pánom je jedinečný a slovami ťažko opísateľný. Aby bol pes šťastný, je zásadné mu okrem granúl a pravidelných vychádzok vytvoriť aj adekvátne podmienky na bývanie. Psy, ktoré sú umiestnené celoročne v exteriéri by mali mať vlastnú búdu, ktorá je zateplená a odizolovaná od chladu v zime či prílišného tepla v lete. Taktiež pes, ktorý žije v interiéri by mal mať vymedzený kúsok priestoru, ktorý patrí len jemu. Na trhu existuje veľký výber pelechov alebo matracov, ktoré sú perfektným lôžkom pre psov. V prípade, že chcete vášmu psovi poskytnúť vyšší komfort, kúpte mu ortopedicky matrac pre psa.

Matrac má zodpovedať veľkosti a váhe psa

Starostlivosť o ortopedický matrac pre psa

Pri výbere správneho matraca pre svojho psa, treba zohľadniť veľkosť psa v jeho dospelosti. Pelech by mal byť vytvarovaný tak, aby váš pes mohol meniť polohy, podľa toho čo mu je príjemné. Vyvarujte sa kúpe príliš malého pelechu, pretože hoci sa váš pes doň zmestí, je dôležité aby sa v ňom mohol aj poriadne vystrieť, natiahnuť a meniť polohy počas spánku. Okrem veľkosti pelechu stojí za zmienku všimnúť si kvalitu materiálu, z ktorého je pelech vyrobený. Vzhľadom k tomu, že sa každý pes rád váľa v tráve, nevadí mu prach a špina, tak musíte počítať s tým, že pelech ktorom bude pes spávať bude potrebovať pravidelnú a častú údržbu. Práve preto sa zamerajte na kvalitu prevedeného materiálu nielen vo vnútri pelechu, ale aj zvonku. Ideálne je, ak je možné odnímať vonkajší návlek a tak ho ľahšie vyprať. Povrchový materiál by mal byť vysoko odolný voči vode a špine. Okrem štandardných vankúšov, ktoré sa používajú ako výplň pelechu môžete vášmu psovi zaobstarať aj ortopedický matrac pre psa. Je zhotovený z pamäťovej peny, ktorá poskytne dokonalé pohodlie vášmu psovi, čo ocení po niekoľko hodinových prechádzkach. Ortopedické matrace pre psa nie sú vhodné iba pre psov seniorov, ale aj pre mladšie vekové kategórie. Predovšetkým stredné a veľké plemená psov majú vo vyššom veku problémy s kĺbmi a pohybovým aparátom. Práve zaobstaranie ortopedického matraca pre psa už v nižšom veku môže byť perfektnou prevenciou pred možnými zdravotnými problémami v budúcnosti.

Nezabúdajte na praktickú stránku pelechu a nevyhnutnosť jeho pravidelného čistenia

Kúpou ortopedického matraca pre psa investujete nielen do jeho pohodlia ale aj do jeho zdravia. Ak máte záujem vybrať kvalitný ortopedický matrac pre psa, ktorý je nielen funkčný, ale už na prvý pohľad pohodlný, navštívte internetovú stránku https://www.queedo.sk.