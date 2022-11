Fotovoltaika vám ušetří na účtech za elektřinu

V současné situaci už asi není firmy nebo domácnosti, která by se neobávala neustále zvyšujících se cen za elektřinu, ale i za všechny ostatní energie. Ty nejhorší scénáře hovoří o několikanásobném navýšení cen elektřiny, což pro mnohé může být přímo likvidační. Naštěstí existuje již způsob, jak značně snížit ceny za elektrickou energii nebo se dokonce stát nezávislými na dodavatelích elektřiny. Je jím výroba své vlastní elektřiny pomocí fotovoltaických panelů a následně i výkup elektřiny.

Sluneční energie je zdarma

Příznivé aspekty výkupu elektřiny

Proč tedy nevyužít nejlevnější a nejdostupnější energii, kterou na planetě máme a tou je sluneční energie. Fotovoltaika je systém, kdy se pomocí fotovoltaických kolektorů přeměňuje sluneční energie na elektrickou. Tímto způsobem můžete zcela pokrýt potřeby vaší domácnosti, ať už se to týká ohřevu teplé vody, topení, svícení a všeho ostatního. Fotovoltaické kolektory lze umístit na jakoukoli střechu, ať už je to plochá nebo šikmá nebo kdekoli na pozemku, na terase nebo na samotné stěně domu. Prvotní investice do slunečních kolektorů se vám na začátku může sice zdát vyšší, ale její návratnost je poměrně rychlá, kolem 4-6 let a pokud cena elektřiny půjde ještě výše, návratnost bude ještě rychlejší. No vy můžete na fotovoltaice dokonce vydělat a to přes výkup elektřiny. Co to tedy znamená? Pokud, zvláště v letních měsících, budete mít nadprodukci elektrické energie, můžete tuto posílat do veřejné sítě přes výkup elektřiny.

Jak funguje výkup elektřiny?

Pro to, abyste mohli nadbytek vaší elektrické energie prodávat, musíte nejprve uzavřít smlouvu s firmou, která se výkopem elektřiny zabývá. Udělejte si svůj vlastní průzkum a vyberte si pro vás nejvýhodnější firmu, která vám nabídne nejlepší podmínky výkupu. Je vhodné uzavřít smlouvu na delší období a za pevně stanovené ceny, aby byl pro vás tento obchod efektivní. Investice do fotovoltaických panelů se vám rozhodně vyplatí, protože už více nebudete závislí na dodavatelích elektřiny a můžete tak využívat přírodní sluneční energii. Elektřina se ve fotovoltaických panelech vyrábí během celého roku, nejen když svítí slunce, ale i když je pod mrakem, v letních nebo zimních měsících. Pokud byste i vy chtěli prodávat elektřinu z fotovoltaiky přes výkup elektřiny a nevíte jak na to, vše potřebné naleznete na stránce https://www.rightpower.cz/