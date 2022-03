Makové šúľance sú osvedčenou tradíciou

Kto z nás by si rád nepochutil na našich tradičných slovenských jedlách ? Možno práve preto, že v súčasnosti je obrovské množstvo rôznych nezvyčajných a exotických jedál a receptov, mnohí z nás preferujú osvedčenú klasiku. Napríklad také makove sulance nás svojou chuťou a vôňou vedia v spomienkach preniesť až do detstva.

Osvedčený a zdravý mak

Kvalitný mak v makových šúľancoch

Mak bol, je a bude tradičnou slovenskou potravinou a už oddávna bol používaný v našich kuchyniach aj keď pôvodne mak pochádza z okolia Stredozemia. Mak je najvýznamnejším zdrojom vápnika, obsahuje ho dokonca až 12 x viac ako mlieko a mliečne výrobky. Vápnik je pre každého z nás veľmi dôležitý pre silné a zdravé kosti a keďže nám vekom ubúda (najmä u žien v menopauze), treba ho priebežne dopĺňať. Mak taktiež znižuje krvný tlak, obsahuje vitamín E, horčík, železo ale aj veľa vlákniny. Práve pre tieto užasné a nenahraditeľné vlastnosti maku by sme mali mak konzumovať čo najčastejšie.

Makové šúľance – klasika, ktorá neomrzí

Jedným z ozaj dobrých klasických jedál, ktoré nás len tak neomrzia, sú makové šúľance. Ich príprava nie je nijako zložitá a určite to zvládne väčšina z nás. Na 4 porcie potrebujeme asi 600 g v šupke uvarených zemiakov, štipku soli, 2 vajcia, 150 g hladkej pšeničnej múky, maslo, práškový cukor a samozrejme nesmie chýbať mletý mak. V šupke uvarené zemiaky ošúpeme a nastrúhame nadrobno. Na podložke zmiešame vychladnuté zemiaky s múkou, štipkou soli a žĺtkami. Múku pridávajte postupne, cesto by malo byť trochu lepkavé – viac zemiakové ako múčne. Cesto nakrájajte na menšie kúsky, z ktorých vyvaľkáte valčeky. Pokiaľ sa vám kúsky cesta lepia, podsypte si ešte trochu múky. Do hrnca si dáme variť mierne osolenú vodu, do ktorej následne vsypeme šúľance a počas varenia ich párkrát zamiešame. Keď šúľance vyplávajú na povrch, sú uvarené. Vodu zlejeme a šúľance prelejeme roztopeným maslom aby sa nám nepolepili. Nakoniec už len posypeme zomletým makom zmiešaným s práškovým cukrom. Naservírujeme na tanier a už zostáva len popriať Dobrú chuť. Ako vidíte, príprava naozaj nie je zložitá, stačí len kliknúť na stránku https://www.sweet-family.sk kde nájdete recept nielen na makové šúľance ale aj mnoho iných dobrôt, ktoré vám zaručene oživia jedálniček.