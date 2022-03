Viete ako správne kŕmiť šteňa?

Stali ste sa novopečeným majiteľom psíka ešte neviete čo to všetko obnáša ? Na začiatok by sa Vám možno zišli rady ako kŕmiť šteňa aby z neho vyrástol zdravý a aktívny psík. Skúsme sa teda spolu zamerať na pár dôležitých bodov ohľadom stravy pre šteniatko.

Na krmivo sa opýtajte chovateľa

Spokojné nakŕmené šteňa

Predtým, ako si šteniatko priveziete domov, mali by ste sa opýtať pôvodného chovateľa, od ktorého psíka kupujete, čím bolo kŕmené doteraz. Určite je vhodné na začiatok kŕmiť šteňa rovnakým krmivom, pretože psy nemusia náhlu zmenu dobre znášať a mohlo by im to spôsobovať žalúdočné probléme. Pokiaľ chcete psíkovi krmivo zmeniť, robte to len veľmi pomaly a postupne pridávajte nové granule do pôvodných, aby si šteniatko stihlo zvyknúť.

Čím kŕmiť šteňa?

Na výber máme obrovské množstvo druhov krmiva, v prvom rade zohľadňujte vek a plemeno psa. Dávkovanie krmiva je vždy napísané na obale, dávkujeme podľa váhy psa.

Granule predstavujú plnohodnotnú stravu bohatú na vitamíny, vlákninu a bielkoviny. Pre šteniatka sú granule podstatne menšie, aby sa im dali ľahšie jesť. Pre začiatok môžete granule skúsiť namočiť vo vode.

Konzervy predstavujú mäkšie a mokrejšie krmivo, obsahujú vyšší podiel mäsa a vody, čiže sú vhodné aj pre psíkov, ktoré menej pijú a najmä pre šteniatka, ktorým medzi 2. a 8. mesiacom veku vypadávajú mliečne zuby a mäkká strava je pre ne jednoduchšia na konzumáciu. Po otvorení konzervy by ste ich mali držať v chladničke a spotrebovať čo najrýchlejšie, pretože rýchlo podliehajú skaze, čo by nášmu šteniatku mohlo spôsobiť nemalé problémy.

Surová a varená strava je ďalšou voľbou v stravovaní psa. Výhodou je, že ju viete pripraviť sami a viete, čo obsahuje. Psíkom najlepšie chutí kombinácia mäsa a zeleniny s pridaním ryže alebo cestovín, no jedlo pre psíka nikdy nesoľte a nekoreňte. V poslednej dobe je novinkou tzv. Barf strava, ktorá je zložená zo surového mäsa, zeleniny a kostí. Veľmi vhodné je do stravy pre šteňa pridávať aj vitamíny vhodné podľa jeho veku. Šteňa by sme mali kŕmiť v približne rovnakom čase aby sa zbytočne nevyhladovalo. Prípadné maškrty nedávajte psovi príliš často, mali by byť najmä motiváciou pri výcviku. Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, kliknite na stránku https://www.vetcan.sk ,kde nájdete všetko potrebné ohľadom kŕmenia šteňaťa.