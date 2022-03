Ako vybrať vonkajší obklad na fasádu?

Vonkajší obklad na fasádu môže byť veľmi výnimočným dizajnovým prvkom. Moderné novostavby v posledných rokoch okrem dokonale nanesenej fasády očaria okoloidúcich aj kvalitnými a čarovnými obkladmi. Vonkajsi obklad na fasadu je však nielen dizajnovou záležitosťou, ale ponúka aj množstvo praktických výhod. Vonkajší obklad na fasádu ochráni obvodové steny pred nepriazňou počasia, poskytuje dodatočnú tepelnú izoláciu stavby a v konečnom dôsledku šetrí náklady na vykurovanie. Ako si však vybrať správne vhodný vonkajší obklad na fasádu?

Typy vonkajších obkladov na fasádu

Výber vonkajšieho obkladu na fasádu

Na prvých priečkach v hitparáde materiálov pre vonkajší obklad na fasádu patrí klasický prírodný materiál drevo, obľúbené tehly, kompozity a vláknocement. Ako si medzi nimi vybrať? Drevo je stále veľmi obľúbenou voľbou majiteľov pri výbere vhodného vonkajšieho obkladu na fasádu. POnúka rôzne dizajny aj odolnosť drevín. Obľúbené sú tvrdšie materiály ako exotické dreviny, ktoré ponúkajú dlhšiu životnosť ale vyššiu cenu. Často používané sú aj mäkšie dreviny smrek či borovica a tvrdšie drevo ako buk, dub alebo orech. Vonkajší obklad na fasádu vynikne, ak je vytvorený z tehly – či už sa rozhodnete pre klasickú lícovú tehlu, ktoré sa formujú ručne alebo tehlové pásiky, ktoré sa vyrábajú v sériach. Tehla ponúka jedinečnosť každého kúska, sú stálofarebné, mrazuvzdorné a nevyžadujú si údržbu. Tehlové pásiky sú určené pre všetkých, ktorí hľadajú jednoduchú montáž a tiež vysokú odolnosť voči nepriazni počasia.

O životnosti rozhoduje kvalitná montáž

Pri inštalácií a výbere vhodného miesta pre vonkajší obklad na fasádu by ste mali zvážiť orientáciu rodinného domu a klimatické podmienky oblasti, kde sa stavba nachádza. Na najviac namáhanú stranu rodinného domu by ste mali vybrať odolnejší materiál, ktorý bude ošetrený impregnačným náterom. Aby ste to všetko nemuseli študovať a hľadať na internete, nechajte si poradiť od odborníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s inštaláciou vonkajších obkladov na fasádu a presne vedia, kde a aký obklad je vhodný. Poradia vám s výberom, vysvetlia všetky výhody a nevýhody jednotlivých riešení a vytvoria dokonalý vonkajší obklad na fasádu podľa vašich predstáv. Nájdete ich na webovej stránke https://www.krasna-fasada.sk/.