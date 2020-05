Jednoduché a účinné cviky na doma

Vaše tělo a pocit jak se v něm cítíte je vaším zrcadlem. Pokud máte už déle pocit, že vaše schránka vám dává na vědomí, že něco není v pořádku, měli byste začít uvažovat o aktivním pohybu. Pokud vám vaše pracovní nebo jiná vytíženost nedovoluje navštěvovat posilovnu, případně delší procházky nebo jiné venkovní sporty jsou pro vás nepřípustné, nezoufejte, existují jednoduché a účinné cviky na doma, kterými se dokážete dostat zpět do formy.

Stačí 15 minut denně

Cviky na doma na karimatce

Při kvalitním cvičení, které budete provádět každý den v délce 15 minut denně se skutečně můžete dostat zpět do formy, cítit se lépe, být zdravější a dokážete touto cestou a s dávkou trpělivosti shodit i nějaké to kilo navíc. V tomto článku vám ukážeme cviky na doma, které jsou vhodné pro každého a nejsou vůbec náročné. Pokud máte zájem dozvědět se o cvičení doma více, případně získat motivaci ke cvičení, určitě navštivte internetové stránky společnosti https://inlive.cz/, kde načerpáte velké množství informací, rad, tipů a triků.

Denní plán cviků na doma

Při každém cvičení je velmi důležitá rozcvička, rozcvička vám pomůže k tomu abyste zahřáli celé tělo a tím pádem předešli nechtěným zraněním. Nejlepší rozcvičkou je atletická abeceda, kterou lze provést i na místě. Po rozcvičce můžete přejít ke cvičení. Prvním cvikem jsou výpady, výpady realizujete ve stoje a následně jdete dopředu do výpadu. Výpady můžete opakovat 8 až 10 krát na jednu nohu a to po tři série. Pak můžete vyzkoušet dřepy, dřepy realizujete 10 až 12 krát a po tři série. Chcete-li zlepšit i svoji kondičku, můžete realizovat skákání přes švihadlo v trvání 40 krát jedna noha, 40 krát druhá noha a 60 krát spolu a po tři série. Pro posílení vrchu těla jsou vhodné kliky, které realizujete v 3 sériích po 8 až 10 kliků. Kliky můžete realizovat dvojím a to na úzce, ty jsou vhodné na triceps, ale posilujete i prsa, nebo na široce, ty jsou zase vhodné hlavně na ramena, ale rovněž cvičíte is prsy. Na závěr cvičení si můžete dát cviky na doma, kterými posílíte břišní svaly, tzv. sklapovaček, případně plank.