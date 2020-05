Aká farba na drevo do exteriéru je najvhodnejšia?

Ošetrovanie dreva patrí k dôležitým činnostiam v súvislosti s ochranou dreva a zachovaním jeho vzhľadu. Pokiaľ máte na záhrade drevený altánok, na priedomí drevenú lavičku či pred domom drevenú šmykľavku pre vaše dieťa, pravdepodobne viete, že sa pravidelnému ošetrovaniu dreva nevyhnete. Starostlivosť oň je dôležitá hneď z niekoľkých dôvodov. Tým najdôležitejším je zachovanie jeho kvalitatívnych vlastností. Farba na drevo exterier zabezpečí, že drevo nevlhne a vyhnú sa mu takisto rôzni škodcovia, ktorí by ho mohli veľmi ľahko poškodiť. Druhým dôvodom je zachovanie jeho vzhľadu. Prirodzený a zdravý vzhľad dreva je totiž nenahraditeľný.

Prečo je potrebné drevo pravidelne ošetrovať?

Vlastnosti farby na drevo do exteriéru

Použitie farby na drevo do exteriéru či iných prípravkov, ktoré ho ošetria, je nevyhnutné. Drevo je totiž prírodný materiál, ktorý je celkom náchylný na poveternostné podmienky a iné vonkajšie vplyvy. Bez pravidelnej starostlivosti vysychá, stráca svoju pružnosť, vzhľad a v konečnom dôsledku aj kvalitatívne vlastnosti. Ako viete, drevo je obľúbený stavebný materiál už od nepamäti. Avšak pokiaľ by drevo nebolo ošetrené, stavba z neho by nebola príliš kvalitná a stabilná. Poďme sa však ale vrátiť k záhradnému nábytku. Altánok či lavičku pravdepodobne počas dažďa či zimných mesiacov nepremiestňujete. Sú preto vystavované vplyvom, ktoré drevo dokážu celkom potrápiť. Ako teda vybrať farbu na drevo do exteriéru? Poradíme vám!

Čím viac vrstiev farby na drevo do exteriéru nanesiete, tým lepšie!

Pokiaľ sa práve chystáte ošetrovať drevo, no neviete, akú farbu na drevo do exteriéru vybrať, dáme vám niekoľko užitočných rád. Nie je farba ako farba. Niektoré sú určené do interiéru, iné zase do exteriéru. Je to preto, že drevo v exteriéri je vystavované nehostinným podmienkam, a preto potrebuje vyššiu ochranu. Ešte predtým, ako použijete farbu na drevo do exteriéru, by ste mali použiť podkladový náter. Impregnácia sa totiž vsiakne hlbšie do dreva a vyživí ho aj zvnútra. Po nanesení impregnácie prichádza na radu použitie povrchového náteru. Môžete zvoliť lazúry na drevo alebo krycie farby na drevo do exteriéru. Záleží najmä od toho, či chcete zanechať na dreve prirodzený vzhľad alebo prekryť jeho štruktúru. Náter je potrebné opakovať v závislosti od toho, akú konkrétnu farbu na drevo do exteriéru ste si zvolili. Všetko podstatné o farbách na drevo do exteriéru nájdete na webovej stránke https://carodreva.sk/.