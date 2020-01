Viete podľa čoho si vybrať strešnú krytinu?

Postavili ste si nový domček a rozmýšľate nad tým akú krytinu na strechu si vybrať ale neviete si dať rady ? Prejdeme si spolu zopár typov a druhov strešných krytín, vďaka ktorým sa vám výber o niečo uľahčí. Pokiaľ chcete ušetriť, je potrebné si uvedomiť to, že nie vždy je to tá najlepšia voľba. Ak sa budete snažiť šetriť financie na strešnej krytine, nemusí sa vám to vyplatiť, pretože je to produkt ktorý je denno denne vystavený poveternostným zmenám a práve preto je dôležité aby vaša strešná krytina bola čo najspoľahlivejšia a taktiež vyrobená z kvalitných materiálov.

Ktoré materiály sa používajú najviac?

Dnes je najčastejšie volenými materiálmi predovšetkým betón alebo keramika. Patria k najkvalitnejším materiálom na výrobu strešnej krytiny. Strešná krytina vyrobená z keramiky je tvorená hlavne z prírodných materiálov. Je to stavebný materiál, ktorý je šetrný na naše životné prostredie. Betónové a aj keramické strešné krytiny majú vysokú odolnosť a životnosť. Preto vydržia niekoľko desiatok rokov. Tieto typy strešných krytín sú známe svojou stálou farebnosťou aj napriek tomu, že na ne dopadá slnečné žiarenie. Betónová strešná krytina patrí azda svojou váhou k tým najťažším, sú odolné voči látkam, ktoré sú obsiahnuté v daždi. Medzi najznámejšie patria taktiež pálené strešné krytiny, ktoré netreba nejak významne predstavovať. Ľudia volia pálené krytiny pre akýkoľvek sklon svojej strechy a taktiež môžu byť v rozmanitom tvarovom alebo farebnom prevedení, kedy ju môžete presne skombinovať k vášmu domu. Taktiež im nevadia rôzne poveternostné podmienky. V minulosti boli veľmi obľúbené plechové strešné krytiny, ktoré sú na rozdiel od ostatných o dosť ľahšie, kedy nie je potrebné vybudovať mohutný krov. Plechy sú maximálne a dôsledne pozinkované, čo zaručí to, že sú odolné voči korózii. Plechová strecha si nevyžaduje nekonečnú údržbu. Pokiaľ ste si už vybrali tú najideálnejšiu strešnú krytinu, nezabúdajte si urobiť v prvom rade prieskum vhodných firiem, ktoré sa položeniu a výroby strešných krytín venujú. Firma, resp. spoločnosť by mala pre svojich klientov ponúkať hlavne kvalitu a bezpečnosť a taktiež dbajte nato aby ste mali aj po položení posledného kusu škridle dodatočný a pravidelný servis, vďaka ktorému v prípade problémov, prídu daní odborníci a dokážu riešiť vzniknutý problém.

