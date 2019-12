Existuje niekoľko druhov radiátorov

Pokiaľ rozmýšľate nad výmenou radiátorov, dnešná ponuka je naozaj široká. Radiátory sú vyrobené z rôznych materiálov a taktiež dodávajú iný druh tepla. Dnes už radiátory nie sú rovnaké a presne tie isté ako roky dozadu. Taktiež si môžete vybrať z rôznych tvarov alebo v rôznych farbách. Asi ku nestarnúcej klasike patria radiátory, ktoré sú vyrobené z ocele a práve preto patria k jedným z najpoužívanejších radiátorov. Je známe, že práve oceľ patrí k dobrým vodičom tepla a taktiež oceľové radiátory sú spomedzi ponúk asi cenovo najprijatelnejšie.

Vlastnosti a životnosť radiátorov

Radiátory vyrobené z medi sú vysoko kvalitné predovšetkým vďaka svojej vysokej životnosti. Meď má vhodnú vlastnosť, a to že dokáže zachovať svoj vzhľad desiatky rokov a taktiež nepodlieha hrdzaveniu a preto sú vhodné do kúpeľne. Nemá len tieto vhodné vlastnosti ale taktiež patrí k materiálom, ktoré majú dobrú tepelnú vodivosť. Pokiaľ túžite po hygienickejšej variante, zvoľte radiátory, ktoré sú vyrobené z hliníku a slúžia ako alternatíva ocele. Majú schopnosť rýchleho zohrievania vďaka svojej výbornej tepelnej vodivosti, čo spôsobí rýchle dodanie tepla to miestností. Taktiež sú odolné voči hrdzi a sú výhodné pre alergikov. Ich vykurovanie patrí azda k tým najviac ekonomickým. Radiátory vyrobené z liatiny, ktorých výzor sa za tie roky nemenil, pokiaľ ste prívržencami staršieho štýlu, je vhodný určite pre vás. Avšak nielen dizajn je využiteľný ale predovšetkým to že disponujú dlhou životnosťou a odolnosťou voči hrdzi. Vďaka liatine dlhšie udržujú svoje teplo. Avšak nie sú vhodné ako nízkoteplotné vykurovanie. Pokiaľ nechcete klasiku, ale modernú zmenu, dnes nájdete v mnohých obchodných reťazcoch radiátory, ktoré už neplnia len funkciu vykurovaciu ale aj funkciu doplnku do vašej domácnosti. V niektorých prípadoch sú už rovnocenné nábytku, alebo môžu pripomínať obrazy alebo zrkadlá. Dnešní dizajnéri sa snažia čo najviac zamaskovať radiátory v domácnosti, aby zbytočne nekazili dojem z pekne zariadeného bytu či domu. Ich výrobcovia vsádzajú na originalitu a predovšetkým načúvajú svojim zákazníkom. A práve preto dnes už môžete mať aj ten radiátor podľa svojich predstáv. Dôležité je však to, aby bola rýchlosť ohrevu čo najrýchlejšia, aby ste si mohli regulovať teplotu a predovšetkým schopnosť čo v najrýchlejšom čase vyhriať miestnosť.