Vedenie účtovníctva, ako si s ním poradiť?

Účtovníctvo je metóda evidencie hospodárskej činnosti prostredníctvom účtov, vnútorne usporiadaná sústava informácií a údajov v hodnotovom vyjadrení. Účtovníctvo rozdeľujeme na podvojné účtovníctvo a jednoduché účtovníctvo. Vo svojej spoločnosti alebo firme alebo pri výkone podnikateľskej činnosti máte možnosť dvoch spôsobov vedenia účtovníctva, a to buď interne prostredníctvom vášho zamestnanca alebo externe prostredníctvom externej spoločnosti. V tomto článku vám poradíme, ktorý spôsob vedenia účtovníctva je pre vás lepší.

Interné, externé vedenie účtovníctva?

Pri rozhodovaní medzi interným a externým vedením účtovníctva posudzuje firma, resp. SZČO počet dokladov, ktoré by mal účtovník spracovať. Pri výbere spôsobu vedenia účtovníctva by ste mali brať do úvahy: počet spracovaných dokladov, počet zamestnancov vo firme, náklady na interného zamestnanca vs. náklady na externého účtovníka, kvalitu vedenia účtovníctva, zodpovednosť za vzniknuté chyby, časovú úsporu, aktuálnosť výstupov z účtovníctva, zachovávanie mlčanlivosti. Pre firmy s veľkým počtom dokladov (vystavených a prijatých faktúr, dokladov z online registračnej pokladnice, a pod.) je skôr výhodnejšie zamestnať interného účtovníka. Externé vedenie účtovníctva sa spravidla oplatí firmám a SZČO, ktoré majú menší objem dokladov počas roka, menší počet zamestnancov. Interné vedenie účtovníctva sa oplatí spoločnostiam, ktoré majú veľké množstvo účtovných dokladov. Pri veľkom počte zamestnancov sa taktiež viac oplatí interne vedené účtovníctvo, pretože spoločnosť bude skôr potrebovať interného účtovníka, resp. mzdára, ktorý sa jej bude starať o mzdovú agendu pre všetkých zamestnancov. Tieto dôvody sú podľa nás tie najhlavnejšie, ktoré pred výberom spôsobu vedenia účtovníctva musíte brať do úvahy. V prípade, že ste sa rozhodli pre externý spôsob účtovníctva, ktorý je v súčasnosti obľúbeným spôsobom, v ďalšej časti článku vám prinášame jeho výhody.

Výhody externe vedeného účtovníctva

Externý spôsob vedenia účtovníctva Vám prinesie značné finančné úspory ako aj viac času venovať sa iným veciam ako je účtovníctvo. Odpadnú Vám náklady na mzdy, odvody, stravné lístky, na technické a priestorové zabezpečenie, ktoré by ste museli zabezpečiť na zamestnanca-účtovníka a mnohé ďalšie náklady ako účtovnícky software, aktualizácie, školenia v oblasti účtovníctva a daní a podobne.