Vstavaná kuchyňa vašich snov na mieru

Jedno z najdôležitejších miest domu je v čínskej kultúre kuchyňa. Pripravuje sa tu jedlo, ktoré svojou kvalitou i vyžarovaním priamo ovplyvňuje zdravie a pohodu ľudí žijúcich v dome. Kuchyňa je symbolom bohatstva, zdravia, šťastia a pohody domácich, a práve z tohto dôvodu je dôležité vytvoriť prostredie, ktoré bude priťahovať pozitívnu energiu. Najlepším spôsobom ako si vytvoríte tú najvhodnejšiu kuchyňu pre váš dom sú vstavané kuchyne.

Udržiavanie rovnováhy jin a jang je v kuchyni je oveľa dôležitejšie ako v iných miestnostiach

Udržiavanie jin a jang rovnováhy v kuchyni je dôležité. Jang predstavuje oheň a jin predstavuje vodu, ide o stret dvoch protikladných prvkov. Práve z tohto dôvodu by ste nemali mať umiestnený sporák vedľa drezu, ideálna vzdialenosť medzi nimi je tak 1 až 2 metre. Ak vám priestor nedovoľuje takéto rozmiestnenie, uložte medzi ne niečo drevené alebo kovové. Sporák by mal byť umiestnený tak aby ste počas varenia nemali dvere za chrbtom, ak dvere za chrbtom máte, umiestnite si zrkadlo nad sporák. Oproti sporáku a rúre by sa nemala nachádzať ani chladnička, ideálne miesto pre chladničku je vedľa drezu, pretože predstavujú obidve vodný prvok. Chladnička by taktiež nemala stáť oproti dverám, pretože to vedie k disharmónii v rodinných záležitostiach. Kuchynské dvere by ste nemali mať umiestnené oproti dverám do spálne a to z dôvodu výparov, ktoré sa dostávajú z kuchyne. V prípade, že nie je možné dvere posunúť inde, majte vždy dvere do spálne zatvorené. Kuchyňa by mala byť vždy čistá a vzdušná. Symbolom čistoty kuchyne môže byť aj miestnosť vymaľovaná na bielo spojená s prvkami kovu, ako napríklad chladnička, sporák a iné spotrebiče.

Iné výhody vstavaných kuchýň na mieru

Rozmery kuchyne si určíte vy, podľa vašich predstáv a priestorových možností. Výber materiálu si vyberáte sami, takisto je len na vás akú farbu, lesk či rustikálnu úpravu bude mať vaša vstavaná kuchyňa. Ak chcete mať usporiadanú kuchyňu podľa vašich predstáv, alebo podľa Feng shui najväčšou výhodou vstavanej kuchyne je pre vás použiteľnosť, pretože si dokážete vašu kuchyňu prakticky a funkčne usporiadať v súlade s vašimi individuálnymi potrebami. Nemusíte sa báť, že by ste to nezvládli, po celý tento proces výberu vstavanej kuchyne budete mať po ruke odborníka, ktorý vám poradí pri plánovaní a voľbe vašej kuchynskej linky.