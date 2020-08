S akými typmi škodcov sa stretáva pšenica

Mohlo by sa javiť, že každý typ obilnín je po výseve napádaný iným typom škodcov, no prax túto domnienku jasne vyvracia. Ozimné i jarné obilniny sú teda napádané tými istými škodcami a s týmto problémom sa stretáva aj pšenica. S mierou nebezpečenstva to už také jednoznačné nie je a jeden i druhý typ pšenice môže byť vystavený inej miere rizika. Niektoré z kategórie škodcov predstavujú väčšie riziko pre ozimný variant pšenice a iný zase pre ten jarný. Samozrejme, v praxi existuje aj ten typ škodcu, ktorý vie byť rovnako nebezpečný pre ozimný i jarný variant pšenice. Pre jarný výsev tejto poľnohospodárskej plodiny predstavujú riziko najmä skočky, kohútiky, zelenuška alebo zunčavka.

Pšenica a skupiny škodcov na jarnom výseve

Prvou z kategórie škodcov na pšenici sú teda skočky a v praxi ide najmä o skočku steblovú, obilnú a dreňovú. V našich zemepisných šírkach je najviac rozšírenou skočka obilná a pšenica ju vníma ako najväčšiu hrozbu v štádiu imága. Úrodu obilnín ohrozuje najmä tým, že v jarnom a jesennom období vyžiera do listov malé dierky. V prípade skočky dreňovej a steblovej sú najväčším rizikom jej larvy v jarnom období. Škody páchajú tým, že sa zažerú do stebiel a pošiev listu, pričom následne si v dreni dokážu vyžrať chodbičky. Pšenica a jej úroda je ohrozená týmito druhmi skočiek najmä vtedy, ak rastliny neodnožili a v takomto prípade väčšinou hynú. Vývoj napadnutých rastlín je pomalší a úroda je o poznanie nižšia. Ďalšími zo škodcov sú kohútiky a u nás hovoríme najmä o kohútikovi modrom a pestrom. Obilniny siate na jar sú viac ohrozenými a pre rastlinu predstavuje riziko imágo i larva. Obe vývojové štádia škodia podobne a v oblasti listov si dokážu vyžrať úzke pásiky. Zásadný rozdiel je však v tom, že imágo poškodí spodný i vrchný epidermis na liste, no nezvyknú ho poškodiť v celej ploche. Larvy zase škodia rastline v tom zmysle, že vyžerú pletivá medzi jednotlivými nervami v liste, no zväčša nepoškodia jeho spodnú stranu. Ak by sme teda mali porovnať obe vývojové štádia kohútikov, tak pre rastlinu sú určite nebezpečnejšími práve larvy.