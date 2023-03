Ortopedický matrac uvoľní všetky stuhnuté svaly

Na kvalitu spánku vplýva viacero zásadných faktorov. V prvom rade je potrebné zabezpečiť príjemnú miestnosť, v ktorej sa vám bude dobre odpočívať. Dôležitý je aj čerstvý vzduch, prítmie a relatívne ticho. Pred spaním sa neodporúča používať zariadenia s modrým svetlom a preto radšej mobilný telefón odložte na nasledujúci deň. Každá spálňa by mala byť vybavená aj kvalitnou posteľou, v ktorej by nemal chýbať ortopedický matrac. Ich existencia je zásadná a vplyv na kvalitu spánku je preukázateľný. Príjemnou čerešničkou sú kvalitné a mäkké obliečky.

Ortopedický matrac udrží správne držanie vášho tela po celú noc

Zloženie ortopedického matraca

Existuje široká škála rôznych typov matracov. Aby ste sa vedeli pri ich výbere ľahšie zorientovať, spravíme vám menší prehľad. Ak si vyberáte matrac do manželskej postele, odporúčame vám skôr uprednostniť oddelené matrace s ktorými sa ľahšie manipuluje. V prípade, že chcete jeden samostatný, odporúčame to iba v prípade, že hmotnosť obidvoch manželov spadá do tej istej kategórie. Výber ortopedického matraca ovplyvňuje aj hmotnostná kategória, ktorá zabezpečuje, že sa vám bude na matraci spať pohodlne a nebudete mať pocit, že ležíte v priehlbine, alebo na príliš tvrdom povrchu. Ortopedicky matrac sa líši od bežne používaného matraca svojim dôrazom nielen na pohodlie ale najmä zdravie svojho majiteľa. Ortopedický matrac by mal zapadať do stredne tvrdej až tvrdej kategórie. Hoci sa môže zo začiatku zdať príliš tvrdý, už po krátkej dobe si vaše telo zvykne a vy ocenite jeho benefity. Po noci strávenej na ortopedickom matraci budete plní elánu a energie, oddýchnutí a v psychickej a fyzickej pohode. Tento typ matraca zabezpečuje správne držanie tela počas celej noci a vďaka tomu sa nemusíte obávať, že sa ráno zobudíš polámaní. Kvalitné ortopedické matrace sú zložené z rôznych typov pien, ktoré dodávajú matracu elasticitu aj pevnosť. Vonkajšie telo matraca je chránené poťahom so zvýšenou ochranou voči baktériám, plesniam či roztočom.

Podmienkou kvalitného spánku je matrac s ohľadom na zdravie

Ortopedický matrac poskytuje dokonalú oporu vášmu chrbtu. Nie je vhodný iba pre ľudí, ktorí trpia bolesťami chrbtice, ale pre všetkých, pretože je preventívnym opatrením pred zdravotnými komplikáciami. Na trhu sa nachádza široká ponuka rôznych typov matracov. Keďže priemerný spánok by mal trvať osem hodín denne, tak by sa dalo skonštatovať, že sa mu človek venuje takmer tretinu svojho života. Preto voľba kvalitnej postele a ortopedického matraca je určite správne rozhodnutie, a dobrou investíciou do vášho zdravia. Ak máte záujem získať bližšie informácie týkajúce sa ortopedických matracov, navštívte internetovú stránku https://ortopedicke-matrace.sk/.