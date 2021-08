Ochrana osobných údajov, ktorá sa týka aj živnostníkov!

Nielen dnes, ale počas našich celých životov sa azda všetko pohybuje okolo mnohých údajov, ktoré sa tykajú o osobách. Nie je to až taká novinka, ale v každej inštitúcii alebo v každej spoločnosti platí naozaj prísna ochrana osobných údajov. Nie je to inak ani v prípade živnostníkov, ktorí by mali taktiež dbať na tento zákon. Na základe toho, že samostatne zárobkovo činná osoba spracúva osobné údaje svojich klientov, platí tu povinnosť, ktorá je spájaná ako gdpr živnostník.

Čo si pod touto povinnosťou predstaviť?

Povinnosť viesť GDPR pre živnostníka

Gdpr živnostník zaujíma nie jednu osobu, ktorá takýmto spôsobom zarába svoje peniaze. V tomto prípade si živnostníci mnohé podmienky a celkové podnikanie vedú sami, kedy by mali dbať o to, aby mali v poriadku všetky záležitosti, či už právneho alebo iného charakteru. Niektorí živnostníci si myslia, že gdpr živnostník pre nich neplatí. Myslia si to preto, že nezamestnávajú iné osoby a v mnohých prípadoch pracujú sami. Tu je však opak pravdou, pretože gdpr živnostník platí aj v tomto prípade. Ide hlavne o bezpečnosť osobných údajov klientov, ktorí sú obslúžení, alebo ktorí svojim spôsobom vytvárajú danú spoločnosť a daný obchod. Práve počas objednávok a objednávkového systému dochádza k vypĺňaniu osobných údajov, ktoré teda by mali byť predovšetkým chránené. Čo sa týka gdpr živnostník, nejde tu v tomto prípade len o klientov. Ide aj o mnohých dodávateľov, s ktorými živnostník pracuje. V tomto prípade je taktiež potrebná ochrana osobných údajov. Jednoducho povedané, skoro v každej jednej situácii musí byť dodržaná legislatíva gdpr a každé jedno spracovanie osobných údajov musí byť v tomto prípade naozaj ošetrené a podložené určitou gdpr dokumentáciou. Nie je to naozaj nič zložité, len je potrebné to, aby mal živnostník v tom ako taký poriadok a aby bola jednoznačne vedená dokumentácia. Ideálne je, keď všetky náležitosti má na starosti jedna osoba, ako viacero osôb. Pokiaľ ste živnostníkom a potrebujete spracovať gdpr živnostník a všeobecne legislatívu, určite by ste sa mali v tomto prípade obrátiť na odborníka. Takýmto spôsobom budete mať istotu v tom, že máte celú dokumentáciu správe a všetky dokumenty v poriadku.