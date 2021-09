Nábytok do predsiene na mieru aj pre náročných

Hovorí sa, že prvý dojem je najsilnejší. Pri vstupe do vašej domácnosti je práve predsieň tá, ktorá vytvára prvý dojem. Už vás omrzela vaša súčasná predsieň a radi by ste jej dopriali nový dych? Alebo zariaďujete vysnívaný rodinný dom? Pri dizajnovaní predsiene popustite uzdu svojej fantázii. Pozrite si inšpiráciu na internete, preštudujte časopisy o interiérovom dizajne či bývaní alebo nahliadnite na youtubové kanály známych dizajnérov. Už dávno neplatí, že predsieň musí byť len vešiaková stena, botník a vstavaná skriňa. Aj vaša vstupná miestnosť môže byť originálna. Takúto možnosť prináša nábytok do predsiene na mieru.

Nábytok, ktorý splní vaše predstavy

Nábytok do predsiene presne na mieru

V posledných rokoch býva častokrát neoddeliteľnou súčasťou predsiene vstavaná skriňa. Vstavaná skriňa sa vyrába ako nábytok do predsiene na mieru. Vie sa preto dokonale prispôsobiť požiadavkám zákazníka, a tak sa z nej stáva veľmi praktický a nenahraditeľný prvok domácnosti. Je to však skutočne tak? Skôr, než si ju objednáte, zvážte najmä jej budúce využitie. Ak potrebujete skriňu, do ktorej budete odkladať každodenné oblečenie, vstavaná skriňa v predsieni bude značne od ruky. Navyše, výška vstavanej skrine síce umožňuje využiť priestor na maximum, keďže poväčšine sa vyrábajú v prevedení až po strop, to však so sebou prináša aj praktické nevýhody. Horné skrinky sú poväčšine ťažšie dostupné, preto ich odporúčame na uskladnenie sezónneho oblečenia a obuvi. Ak vo svojom rodinnom dome či byte máte dostatok úložného priestoru v iných miestnostiach, nechajte predsieň dýchať. Namiesto veľkej vstavanej skrine s posuvnými dverami, porozmýšľajte nad sektorovou skriňou či menšími skrinkami. Krásnym príkladom využitia priestoru určeného pôvodne na vstavanú skriňu, je vytvorenie odkladacieho priestoru spojeného s lavičkou na sedenie, takzvanou zabudovanou lavičkou. Rozdeľte si priestor tak, aby ste do predsiene zmestili skriňu na vešanie aj poličky na odkladanie topánok. Veľmi praktické a navyše dizajnové sú aj otvorené poličky, kde si nájdu miesto všetky maličkosti, ktoré pred odchodom z domu musíte mať poruke. Keď už budete mať jasnú predstavu o zariadení a rozložení nábytku, môžete sa pustiť do realizácie. Ak chcete ušetriť stovky nabehaných kilometrov pri hľadaní nábytkovej zostavy, nábytok do predsiene na mieru je pre vás to pravé orechové.

Vyššia kvalita nábytku na mieru

Ak ste ochotní sa na svoju vysnívanú predsieň počkať, nábytok do predsiene na mieru splní všetky vaše očakávania. Okrem toho, že ho celý môžete prispôsobiť svojim očakávaniam, získavate aj lepšiu kvalitu. Pri výrobe nábytku do predsiene na mieru sa kladie oveľa väčší dôraz na kvalitu ako pri masovom predaji nábytku. Každému vyrobenému kúsku dáva majster drevár svoj podpis, resp. vizitku novým zákazníkom. Svet nábytku na mieru je založený na dobrých referenciách. Preto pri vytváraní nábytku si každý majster dobre postráži kvalitu vyrobených kúskov a spokojnosť zákazníka. Ak hľadáte spoľahlivého majstra drevára, so spokojnými zákazníkmi, nahliadnite na stránku https://www.drevonamieru.sk/. A nechajte si splniť sny o krajšom bývaní.