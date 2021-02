Kvalitné kuracie mäso je chutné a zdraviu prospešné

Snažíte sa zorientovať vo svete zdravého životného štýlu a narazili ste na niekoľko článkov, ktoré radia, aby ste zo svojho jedálnička vylúčili mäso? Na internete sa bohužiaľ dočítate množstvo protichodných informácií, ktoré vás svojou povahou dokážu zmiasť. Mäso je vo všeobecnosti pre ľudský organizmus mimoriadne prospešné. Samozrejme platí, že všetko je potrebné konzumovať s mierou a záleží tiež od toho, aké mäso používate a ako ho pripravujete. My za kráľa kuchyne považujeme kvalitné kuracie mäso. Hodí sa do všetkých mäsových receptov, jeho chuť je unikátna a navyše je veľmi zdravé. Tak sa poďme spoločne pozrieť, čo z neho pripraviť.

Dôležité fakty o kuracom mäse

Tortila s kuracím mäsom

Nie je kuracina ako kuracina a preto je potrebné mäso kupovať vždy u overeného dodávateľa alebo mäsiara. Ak kupujete mäso v supermarkete, vždy si pozorne prečítajte etiketu a overte si, odkiaľ vlastne pochádza. Vo svete zdravého životného štýlu sa tento druh mäsa považuje za nenahraditeľný zdroj mnohých živín a vitamínov pre telo. Najväčšie zastúpenie v ňom tvoria vitamíny skupiny B, železo, fosfor a mnoho iných. Určite ste už počuli o tom, že mäso vo všeobecnosti je bohatým zdrojom bielkovín. Kuracie mäso v ich množstvo jednoznačne vedie. Preto má obrovský význam v súvislosti so športom a rôznymi pohybovými aktivitami. Bielkoviny sú totiž potrebné na budovanie svalovej hmoty. Navyše je kuracina oveľa ľahšie stráviteľná ako napríklad hovädzie mäso, ktoré môže náš tráviaci systém spracúvať až 5 hodín.

Upravte svoj jedálniček a schudnite

Ak aj vy patríte k tým, ktorý si strážia svoju líniu alebo sa snažia schudnúť, upravenie stravy je tým prvým, čo by ste mali urobiť. Kuracie mäso si môžete dopriať vo väčšom množstvo, pretože je chudé a bohaté na vyššie spomínané živiny. Zabudnite však na prílohy v podobe ryže či zemiakov. Radšej zvoľte zeleninové šaláty na mnoho spôsobov. Tie vás dokážu zasýtiť a zároveň to nepreženiete s tukmi. Iba upravenie stravy však jednoznačne nestačí. Ak má ísť číslo na vašej váhe dole, nemali by ste sa vyhýbať ani pravidelnému pohybu. Stačí, ak vymeníte leňošenie na gauči za príjemnú prechádzku či kratší beh. Viac sa o kuracom mäse dočítate na webovej stránke http://www.kurakralovske.sk.