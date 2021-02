Lenivé oko, čo to je a ako sa lieči

Choroba lenivého oka, alebo odbornejšie nazývaná aj ako tupozrakosť, sa vyskytuje najmä u detí a podľa toho, ako sa ku chorobe pristupuje, sa buď vytratí, alebo sprevádza dieťa po celý život. V tomto článku vám v jednoduchosti priblížime, čo choroba lenivého oka znamená, prečo sa u detí vyskytuje a čo je potrebné pre jej elimináciu.

Keď sa oku nechce spolupracovať

Okuliare pomôžu pri tupozrakosti

Určite ste si už všimli deti, ktoré majú jedno oko pod okuliarmi prelepené. Toto sú deti, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou postihla tupozrakosť, teda majú jedno oko oproti tomu druhému lenivé. Tupozrakosť je choroba, ktorá postihuje deti, a to tak, že jedno oko sa jednoducho rozhodne nespolupracovať a je lenivé. K tomu, aby sa vaše dieťa vyliečilo, je potrebné, aby ste to lenivé oko rozhýbali a donútili ho spolupracovať. Na začiatku je vždy potrebné navštíviť lekára, ktorý spraví podrobné vyšetrenie, navrhne liečbu a vysvetlí vám podrobne, aké procesy sa v hlavne vášho dieťaťa dejú a prečo je jedno oko lenivejšie od toho druhého. Spravidla sa dieťaťu dávajú vhodné okuliare a prelepí sa mu páskou zdravé oko tak, aby lekár podnecoval k reakciám práve oko nezdravé, teda to lenivé. Vašou úlohou je okrem toho, že budete dieťaťu oporou, cvičiť s ním cviky, ktoré sú zamerané na rozhýbanie lenivého oka. Sú to cviky, ktoré sú zamerané na to, aby ste cvičili oko v priestore, teda na koordináciu, na dodržovanie tenkých línii a podobne.

Ako sa tupozrakosť prejavuje?

Tupozrakosť je spravidla viditeľná na prvý pohľad, pretože jedno oko je uložené inak ako to druhé, jednoducho môžeme povedať, že dieťa škúli. Nie je to však pravidlom. Tupozrakosť môžete okrem iného spozorovať napríklad aj tým, že vaše dieťa naráža do zárubne, alebo do steny, jednoducho je to spôsobené tým, že lenivé oko nevysiela signál do mozgu a vaše dieťa jednoducho nevypočíta správne zárubňu či stenu. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo tupozrakosť je, alebo chcete sa dozvedieť nejaké rady, či tipy na precvičovanie chorého oka, či očí, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.ivio.clinic/ocnymagazin/chcem-vediet-viac/tupozrakost-ked-mozog-ignoruje-jedno-oko/, kde nájdete veľké množstvo zaujímavého obsahu.