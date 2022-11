Vstavané skrine na mieru sa hodia skutočne do každého interiéru

Skrine sú mimoriadne potrebným nábytkom snáď do každého interiéru. Nielen do domácnosti ale aj do kancelárií, podnikateľských priestorov a podobne. Predávajú sa v rôznych veľkostiach – vysoké alebo široké, s posuvnými alebo otvárateľnými dverami do priestoru. Realita je však taká, že na skrini vždy zostáva voľný priestor. Priestor, kde sa už len ukladá prach. Niekto na skrine dáva rôzne ozdobné krabice, na sezónne oblečenie alebo na oblečenie, ktoré sa nepoužíva pravidelne. Ale aj tie postupne zapadnú prachom. Ideálnym riešením v tomto prípade sú vstavané skrine na mieru. Vstavané skrine na mieru poskytnú komfort uskladnenia vecí od podlahy až po strop. Okrem toho sú moderné a doslova splynú so stenou.

Výhody vstavaných skríň

Farebné vstavané skrine na mieru

Vstavané skrine na mieru majú niekoľko výhod. Vyrábajú sa z drevotriesky. V súčasnosti sa drevotrieska vyrába v najrôznejších farebných odtieňoch aj pastelových farbách. Je dokonale kombinovateľná, dá sa jednoducho zladiť s ostatným nábytkom, s podlahou, či stenami. Klient si môže vybrať farebnú kombináciu vnútornej časti skrine ale aj posuvných dvier. Je montovaná priamo do podlahy a do stropu, pričom dvere sa pohybujú v drážkach. Výhodou takýchto dvier je využiteľnosť priestoru pred skriňou. Vzhľad vnútornej plochy skrine si klient určuje sám podľa druhu vecí, ktoré chce skladovať. Dajú sa tam umiestniť len jednoduché police v rôznej šírke, naklonené police na uloženie obuvi, zásuvky na uloženie bielizne a podobne. Na dvere je možné zvoliť nalepenie zrkadiel alebo jednej farby, či kombináciu niekoľkých druhov farieb. Skriňa môže byť vyrobená v jednoduchých pastelových farbách, ktorá doslova splynie so stenou a celým interiérom alebo môže byť zaujímavá výrazná vo farbe dreva. Vstavané skrine sa hodia skutočne do každého interiéru. V domácnosti na skladovanie odevov, obuvi, ako potravinové skrine, do podnikateľských priestorov a kancelárií na skladovanie rôznej premietacej techniky, kancelárskych potrieb alebo šanónov, v zdravotníckych zariadeniach alebo školstve.