Doprajte si lososa v tehotenstve

Tehotenstvo je obdobie, v ktorom sa mnoho žien obáva, čo môže jesť a naopak čo by zo svojho jedálnička mali vynechať. Ak ste zvyknutá konzumovať ryby, určite by ste v tom mali pokračovať, nie však často, ale určite by ste ryby, ako napríklad pečený losos, tuniak a podobne, zo svojho jedálnička vynechávať nemali.

Prečo dať zelenú rybám v tehotenstve

Spôsoby pečenia lososa

V rybách sa nachádzajú mastné kyseliny, ktoré sú veľmi dôležité pre zdravie človeka, ale aj zdravie bábätka v brušku, pretože podľa štúdiu zdravotníckych organizácii, ryby dobre vplývajú na tvorbu detského mozgu a teda celého vývinu dieťaťa. Tým, že konzumujete ryby, znižujete riziko náchylnosti na srdcovo-cievne choroby. Ak budete konzumovať ryby týždenne, napríklad raz do týždňa si doprajete rybu, ako napríklad pečený losos, ochránite si neuróny, ktoré sa nachádzajú vo vašom mozgu a teda podporujete lepšiu pamäť. Takisto ryby pozitívne pôsobia aj na vašu pleť. Ak ste neni typ ženy, ktorá má v obľube konzumáciu rýb, v tehotenstve by ste určite minimálne lososa mali zaradiť do vášho jedálnička, samozrejme všetko s rozumom a iba občas. Pečený losos je veľmi jednoduchý na prípravu a skutočne ho môžete pripraviť na veľmi veľa spôsobov.

Recept na pečeného lososa

Pre inšpiráciu vám prinášame aj jeden recept na prípravu pečeného lososa, ktorý je na prípravu veľmi jednoduchý a je pripravený na konzumáciu veľmi rýchlo. Pečený losos sa dá pripraviť na mnoho spôsobov, či na omáčke, na bylinkách, alebo na zelenine. Je iba na vás, ktorú variantu lososa si vyberiete. Lososa si dáme do pekáča, polejeme ho olivovým olejom, okoreníme, osolíme a dáme do vyhriatej rúry približne na 170 stupňov a pečieme približne 20 minút. Ako sme už spomínali, prílohu môžete zvoliť podľa svojej chuti. Pečený losos je vynikajúci s rozmarínovou omáčkou, syrovou omáčkou, alebo len jednoduchou zeleninovou omáčkou. Ak chcete lososu dodať lahodnú chuť, polejte ho citrónovou šťavou. Ak sa chcete dozvedieť viac o jedlách, ktoré sú v tehotnosti pre ženu vhodné, prípadne sa chcete dozvedieť viac receptov na prípravu lososa, či inej ryby, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://spolukstolu.podravka.sk/, kde nájdete veľké množstvo typov, či rád, ako pripraviť chutné jedlá.