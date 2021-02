Ako podať daňové priznanie v Bratislave elektronicky?

Kým v minulosti sme museli všetky veci týkajúce sa daní riešiť osobne na daňovom úrade v príslušnom meste, dnes už je doba iná. Mnoho vecí sa dá vďaka najmodernejším technológiám vybaviť elektronicky. To nám dokáže ušetriť kopu času, ktorý potom môžeme investovať inde. Podať danove priznanie Bratislava preto nebolo nikdy jednoduchšie. Poďte sa spolu s nami pozrieť, kto má povinnosť podávať ho elektronicky a na čo by ste pri jeho podávaní nemali zabúdať.

Na koho sa vzťahuje povinnosti podať daňové priznanie elektronicky?

Pomoc s daňovým priznaním v Bratislave

Ako sme už spomenuli v úvode, legislatíva v súčasnosti umožňuje elektronické podanie daňového priznania v Bratislave i iných častiach Slovenska, no pre niektorých je to doslova povinnosť. V zmysle daňového poriadku sa teda táto povinnosť vzťahuje najmä na subjekty, ktoré sú platiteľmi DPH. Ďalej do tejto kategórie spadajú všetky právnické osoby zapísané v OR a tiež fyzické osoby, ktoré odvádzajú daň z príjmov. Možno budete prekvapení, no povinnosť podať daňové priznanie v Bratislave sa týka napríklad aj daňového poradcu, ktorý zastupuje nejaký daňový subjekt a tiež advokáta. Fyzické osoby, ktoré nespadajú ani do jednej z vyššie uvedených kategórií, majú možnosť si zvoliť, či daňové priznanie podajú osobne alebo elektronickou formou.

Na koho sa obrátiť, ak potrebujete pomoc?

Obdobie podávania daňových priznaní v Bratislave i iných častiach Slovenska nepatrí vo firmách k tým najobľúbenejším. Mnohí ho považujú za stresujúce, pretože sa obávajú, že nevyplnia všetko správne. Vyplnenie daňového priznania sa teda pre niektorých podnikateľov stáva problémom, ktorý je potrebné riešiť. Jedným z účinných a často vyhľadávaných riešení býva oslovenie firmy, ktorá sa na daňovú oblasť špecializuje. Je pritom úplne jedno, či potrebujete pomôcť s vyplnení daňového priznania k dani z pridanej hodnoty či daňového priznania typu A alebo B. V takýchto firmách pracujú plne vyškolení odborníci, ktorí sú pripravení pomôcť vám s akýmkoľvek daňovým problémom. Pokiaľ sa chcete vyhnúť stresu z vypĺňania daňového priznania v Bratislave alebo naň jednoducho nemáte čas, neváhajte a oslovte profesionálov. Ceny takýchto služieb sú rôzne v závislosti od ich rozsahu. Viac informácií o profesionálnom vyplnení daňového priznania v Bratislave sa dočítate na webovej stránke https://www.easystart.sk.