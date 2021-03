Zvoľte si správne zasklenie strešného okna!

Plánujete prestavbu podkrovia a pohrávate sa s myšlienkou inštalácie strešného okna, pretože strešné okno má množstvo výhod, ktoré oceníte. Všeobecne platí, že podkrovia sú tmavé a len veľmi málo prirodzeného svetla prenikne do podkrovia. Ak presvetlíte miestnosti denným svetlom, tak získate viac priestoru, ktorý môžete lepšie využiť. Ak neviete, kde umiestniť strešné okno, mali by ste sa poradiť s odborníkom. Všetko závisí od veľkosti priestoru, do ktorého chcete vniesť denné svetlo. Niekedy stačí jedno väčšie strešné okno, inokedy potrebujete umiestniť viac menších okien, aby ste viac svetla dostali do miestnosti. Všeobecne platí, že denné svetlo je oveľa lepšie než umelé osvetlenie.

Možnosti zasklenia na trhu

Možnosti zasklenia strešného okna

Je na vás, aký druh strešného okna si vyberiete, no je na vás, ako zasklite strešné okno, pretože si môžete vybrať z rôznych možností. To aké zasklenie si vyberiete závisí od mnohých faktorov a je potrebné, aby ste vzali do úvahu kľúčové faktory, ako sú energetická účinnosť, tepelná účinnosť, údržba a samozrejme aj bezpečnosť. Prečo je energetická účinnosť dôležitá? Dôvodom je, že sa viac slnečného svetla dostane do miestnosti a strešné okno zachytí viac tepla vo vnútri izby. Na trhu sú dostupné dvojsklá, ktoré sú energeticky účinné. Sú zložené z dvoch skiel. No ak chcete dosiahnuť vyššiu energetickú účinnosť, mali by ste siahnuť po trojitom zasklení, ktoré má viac benefitov. Strešné okno je zväčša namontované na skle. Strešné okno zachytí slnečné lúče a vyhreje miestnosť príjemne. Ak chcete mať teplo, tak vaše strešné okno by malo spĺňať tepelnú účinnosť, ktorú vám zaručí solárne sklo. Nemusíte sa báť, že v lete budete ako v skleníku, pretože v lete takéto strešné okno so solárnym sklom odoberá teplo. Veľmi dôležité je aj to, ako budete udržiavať strešné okno čisté. Niekedy môže byť náročné umyť strešné okno, a preto je vhodné popremýšľať o samočistiacom skle. Výhodou je, že dažďové kvapky umyjú sklo a vy sa nemusíte trápiť, ako umyjete strešné okno. Jedným z najdôležitejších faktorov je aj bezpečnosť. Bezpečnostné sklo vám zaručí, že v prípade rozbitia skla sa fragmenty udržia pokope. Takéto strešné okno s bezpečnostným sklom je vhodné najmä do detských izieb, pretože tam hrozí, že deti rozbijú sklo. Na trhu je dostupné strešné okno, ktoré nesie všetky alebo len niektoré spomenuté vlastnosti. Ak sa chcete dozvedieť viac o strešných oknách, navštívte webovú stránku https://zivotpodstrechou.sk/.