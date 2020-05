Na miesto!

Pre tých, ktorí majú doma štvornohých miláčikov, je povel „na miesto“, určite dobre známy. Tento povel je charakteristický tým, že pes vtedy vie, že má ísť na svoje miesto. Miestom psa by mal byť jeho pelech, práve toto je jeden z dôvodov, prečo by ste určite mali pelech pre psa kúpiť. Tento povel sa začína učiť začiatkom štvrtého mesiaca.

Čo je pri pelechu dôležité?

Výber pelechu pre psa má svoje zásady

Pelech pre psa, ako sme už v úvode tohto článku naznačili, je pre psa veľmi dôležitý, pretože okrem toho, že ho tam dokážete jedným povelom hocikedy poslať, ide o priestor, ktorý je v dome iba jeho. Pelech pre psa môžeme považovať ako útočisko pre psíka, jeho miesto, jeho priestor pre to aby si cítil bezpečne a dobre. Keď budete pelech pre psa umiestňovať do priestoru, nezabúdajte na to, že pelech musíte umiestniť tak aby nikomu nezavadzal, ale hlavne aby mal psík rozhľad po celej miestnosti. Okrem tohto, je vždy veľmi dôležité myslieť na kvalitu pelechu pre psa, pretože takýto pelech by mal byť vyrobený z kvalitných materiálov.

Ako ho naučiť povel?

Dôležité je začať s povelom vždy, keď je psík najedený a unavený, prípadne po dlhej prechádzke alebo dlhej hre, v podstate vtedy keď predpokladáme, že by si potreboval oddýchnuť. Ideálne je začať tento povel cvičiť so šteniatkom vo štvrtom mesiaci. Keď je psík podľa vás unavený, dovediete ho k pelechu a súčasne s povelom „na miesto“ ho tam uložíte. V tejto polohe ho je potrebné chvíľu podržať a následne mu dovoliť vstať a pochváliť ho. So psíkom to opakujte častejšie, vždy po určitej dobe, ktorú tam vydrží ho pochváľte. A hlavne? Buďte trpezlivý, aj váš psík je trpezlivý, preto musíte byť aj vy. Časom, keď budete vidieť pokroky u vášho miláčika, že už povel začína vnímať, môžete zvýšiť razanciu. Nikdy však ku povelu nepridávajte jeho meno – nechajte povel znieť jasne a jednoducho, tak aby ho psík dokázal čo najrýchlejšie poňať a poslúchnuť vás.