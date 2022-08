Zapojenie prúdového chrániča by malo byť vykonané profesionálne

V našej domácnosti sa nachádza mnoho zariadení, ktorých hlavnou úlohou je to, aby prispeli k zvýšeniu našej bezpečnosti. A to hlavne v oblasti elektrotechniky, nakoľko táto oblasť môže byť nebezpečná. Prioritou každej domácnosti by malo byť to, aby mala bezpečný elektrický obvod. A k tomu pomáha aj prúdových chránič. Zaujíma aj vás to, čo toto zariadenie vlastne je, ako funguje a v neposlednom rade, ako by malo zapojenie prudoveho chraniča vlastne vypadať?

Charakteristika prúdového chrániča

Pri zapojení prúdového chrániča je potrebné dodržať odborný postup

Hneď na začiatku je potrebné spomenúť to, čo to vlastne ten prúdový chránič je a k čomu slúži. Možno ho charakterizovať ako elektrický prístroj, ktorý zabezpečuje to, že v prípade nepriaznivej situácie dôjde k rýchlemu odpojenu elektriny od elektrického obvodu. Občas sa stáva, že niektoré situácie si okamžité odpojenie od elektrického prúdu vyžadujú. A to napríklad v prípade, ak dôjde k stretu človeku so živou časťou obvodu. Ak by elektrická energia pokračovala ďalej, došlo by k usmrteniu človeka. Prúdový chránič ochraňuje hlavne pred priamym a nepriamym dotykom, pred požiarom alebo poškodením prístrojov, cez ktoré elektrická energia prechádza. Výhodou takéhoto zariadenia je tiež aj to, že nie je príliš drahý. Vzhľadom k tomu, že poskytuje ochranu človeku, mal by byť súčasťou každého nového spotrebiču. Mnoho ľudí zastáva názor, že chránič je len obyčajná nevyhnutnosť, ktorá dokáže elektrospotrebič predražiť. Aj keď prúdový chránič nedokáže úplne zabrániť úrazu elektrickým prúdom, dokáže však minimalizovať účinky – dokáže teda predísť vážnym následkom, ktoré sa môžu prejaviť na zdraví člověka. Hlavnou úlohou prúdového chrániča je sledovať množstvo elektrického prúdu, ktorý preteká cez fázový vodič. Rovnako tiež sleduje aj množstvo prúdu, ktorý sa vracia späť cez neutrálny vodič. Ak zariadenie zistí, že nie všetok prúd sa vracia späť, môže to znamenať, že táto časť prechádza napríklad ľudským telom alebo iným objektom. Výsledkom môže byť požiar alebo dokonca smrť. V takomto prípade musí byť elektrický obvod odpojený prakticky v zlomku sekundy. Prúdový chránič predstavuje zariadenie, ktoré by nemalo chýbať v žiadnom elektrospotrebiči. Je tiež dôležité ho správne zapojiť. Zapojenie prúdového chrániča odporúčame nechať odbornému dohľadu.