Výmena radiátorov v byte – súčasť (nielen) rekonštrukcie

Súčasťou celkovej rekonštrukcie býva aj výmena radiátorov. Samozrejme, že je možné ju riešiť samostatne. Väčšinou sú menené staré liatinové radiátory za nové, krajšie a z určitého pohľadu aj bezpečnejšie typy. Sú ľudia, ktorý na liatinový radiátor nedajú dopustiť. Zohrievanie sústavy pri tomto druhu radiátorov trvá dlho ale doba vykurovania je o to dlhšia. Nové typy radiátorov sa lepšie udržiavajú, čistia, je v nich menšie množstvo vody, takže sa rýchlejšie zohrejú a sú bezpečnejšie, čo ocenia hlavne rodičia malých detí. Výmena radiátorov v byte je o niečo zložitejšia ako v rodinnom dome, lebo sa môže dotknúť všetkých obyvateľov. V tomto prípade sa v prvom rade odporúča realizovať výmenu mimo vykurovacieho obdobia a o výmene treba oboznámiť domového dôverníka, ktorý k tomu zaujme stanovisko, prípadne vám poradí ako postupovať. Výmena radiátorov v byte je práca pre odbornú firmu. Nie len z pohľadu návrhu správnej veľkosti, výkonu a regulačných ventilov ale môže sa stať, že vlastníci bytovky budú požadovať predloženie potvrdenia, že nový radiátor má skutočne zhodný prietok a hodnotu ako mal pôvodný.

Výmena radiátorov v byte – práca výlučne pre profesionálov

Služba na výmenu radiátorov v byte

Z pohľadu vlastníka možno výmena radiátorov v byte príde ako jednoduchá vec, ktorú každý zvládne sám. No nie je to pravda! Každý jeden radiátor je súčasťou vykurovacej sústavy a vykurovacia sústava ako taká je vyregulovaná. To znamená, že je zabezpečené aby každý radiátor kúril rovnomerne, aby bola zabezpečená rovnomerná cirkulácia. Toto je zabezpečené prietokom vody vo vykurovacej sústave. Ak teda chcete zabezpečiť aby vykurovanie bolo ako pred výmenou, je potrebné radiátor vymeniť za taký, ktorý bude mať rovnaký prietok ako ten predchádzajúci. Ak by ste chceli vymeniť s radiátormi aj potrubie, bude regulácia nevyhnutná. Takáto výmena v byte však nie je možná a treba ju riešiť komplexne vo všetkých bytových jednotkách. Pri riešení výmeny radiátorov v byte je nevyhnutné zabezpečenie prístupu vodoinštalatérov k stupačkovým uzáverom, pretože je nevyhnutné celú stupačku vypustiť. Po samotnej výmene je zasa nevyhnutné odvzdušnenie celej sústavy na najvyššom poschodí bytového domu. V prípade záujmu o výmenu radiátorov v byte navštívte nasledujúcu stránku a dozviete sa viac: https://www.teplydomov.sk/.