Tetánia môže mať rovnaké príznaky ako infarkt

Dostali ste sa už niekedy do stavu, že vám brnelo v prstoch, zápasili ste s dýchavičnosťou a zároveň ste stratili citlivosť? Pokiaľ áno, možno ste sa zľakli, že ste dostali infarkt. Tieto stavy však môžu mať aj iné vysvetlenie. Tetánia sa radí medzi novodobé choroby a spravidla si vyberá mladých ľudí medzi 20. až 30. rokom života. Opísané príznaky, no aj mnoho ďalších, sa objavujú vtedy, keď to človek najmenej čaká a dokážu odoznieť doslova za pár minút alebo po užití magnézia. Prečítajte si v nasledujúcich riadkoch viac o tetánii a jej príznakoch.

Tieto pojmy si nezamieňajte

Stres a jeho vplyv na tetániu

Tetániu si častokrát ľudia zamieňajú s tetanusom. Tieto zdanlivo podobné slová však v skutočnosti nemajú spoločné takmer nič. Tetanus je choroba spôsobená nebezpečnou baktériou a je infekčná. Proti tetanusu je možné sa zaočkovať. Tetánia je však ochorenie súvisiace s našou nervovou a svalovou sústavou. Ide o stav, kedy je dráždivosť v týchto sústavách zvýšená a kedykoľvek sa môžu objaviť tetanické príznaky či dokonca tetanický záchvat. V úvode sme už tak trochu načrtli príznaky tohto ochorenia, no poďme si ich spomenúť ešte raz. Medzi najčastejšie patria kŕče v dolných aj horných končatinách, neschopnosť sa naplno nadýchnuť, búšenie srdca, tŕpnutie prstov a podobne. Pri tetanickom záchvate vyzerá človek naozaj hrozivo a okoliu sa môže zdať, že bojuje o život. Avšak tieto symptómy spravidla do pol hodiny odoznejú a človek môže fungovať ďalej. Ide však o mimoriadne nepríjemný stav, ktorý môže vystrašiť nielen okolie, ale najmä samotného pacienta.

Prevencia a liečba

Nie nadarmo sa tetánia označuje ako novodobé ochorenie vystresovaných ľudí. Dlhodobý stres totiž odbúrava magnézium (horčík) z tela a práve pri jeho nedostatku sa môže objaviť toto ochorenie. Najlepšou prevenciou je preto zdravý životný štýl, pestrá strava a užívanie výživových doplnkov. Zanedbávať by ste nemali ani preventívne prehliadky u svojho všeobecného lekára, ktorý vám na základe krvného obrazu dokáže nastaviť správnu liečbu. Ak pociťujete mentálne vyčerpanie alebo máte známky depresie, určite urobíte správne, ak navštívite psychológia. Nezabudnite, že naše zdravie je to najcennejšie, čo máme. Viac informácií o tetánii nájdete na webovej stránke https://hippokrates.sk/.