Prečo je dôležité používať farbu na drevo do exteriéru?

Drevo je považované za nesmrteľný prírodný materiál, ktorý sa využíva nielen v stavebníctve, ale aj v mnohých iných odvetviach. Ide o obnoviteľný zdroj, no ako iste viete, stromy rastú pomaly a preto je potrebné aj s drevom narábať šetrne. Ak máte vo svojej záhrade drevený záhradný nábytok, drevené kvetináče, alebo čokoľvek iné vyrobené z dreva, určite viete, že sa o to treba starať. Farba na drevo exterier je povinnou výbavou každého, kto má doma na záhrade kus dreva. Poďte sa spolu s nami pozrieť, akú farbu vybrať a ako často drevo ošetrovať.

Každá farba má iné vlastnosti

Typy farby na drevo do exteriéru

Farieb na drevo do exteriéru je na trhu ako húb po daždi. Preto môže byť niekedy problém vybrať tú správnu. Pokiaľ sa v takýchto farbách nevyznáte, najlepšie urobíte, ak si necháte poradiť od predávajúceho. Ak presne viete, čo hľadáte, môžete nakupovať aj cez internet. Správna farba na drevo do exteriéru by mala drevo vyživiť nielen zvonku, ale aj zvnútra. Niekedy sa pre lepší efekt odporúča použiť hneď niekoľko prípravkov. Úplným základom je olej alebo lazúra, ktoré majú redšiu konzistenciu a tak sa do dreva dokážu ľahšie vsiaknuť. Na vrchnú vrstvu je najlepšie použiť kryciu farbu na drevo do exteriéru, ak chcete prekryť štruktúru dreva, alebo lak na drevo, ktorý vytvorí lesklú a priehľadnú vrstvu. Lak po zaschnutí dokáže odrážať dažďové kvapky a tak nepreniknú cez drevo. Drevo je samo o sebe pomerne náchylné na vlhkosť a drevokazné organizmy ho môžu veľmi rýchlo zničiť.

Drevo na záhradu jednoducho patrí

Viete si predstaviť svoju záhradu či terasu bez prítomnosti dreva? Drevo je krásny materiál, ktorý pochádza priamo z prírody a výrobky z neho dokážu dokonale do záhrady zapadnúť. Mnohí z nás nedajú dopustiť na svoj drevený altánok, v ktorom trávia letné dni, grilujú so svojou rodinou, čítajú knihy či len tak oddychujú. Keďže altánok je vonku počas celého roku, farbu na drevo do exteriéru je potrebné nanášať minimálne raz, ideálne však dvakrát za rok. Vyhnete sa tak zbytočnému znehodnoteniu a svoj altánok si budete môcť užívať dlhé roky. Viac sa o farbe na drevo do exteriéru dozviete na webovej stránke https://carodreva.sk/.