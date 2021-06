Dvojkrídlová brána a kedy po nej siahnuť

Neviete či zvoliť jednokrídlovú alebo dvojkrídlovú bránu? Pokiaľ plánujete danú bránu použiť ako vstup na chodník, cez ktorý budú prechádzať len osoby, plne vám postačí jednokrídlová brána. Takáto brána je úzka a vhodná pre prechod osôb či zvierat. Pokiaľ však plánujete danú bránu používať aj ako priestor pre prejazd vozidiel, dvojkrídlová brána je v takom prípade tá správna voľba. Dvojkridlova brana je dostatočne široká na to, aby umožnila prejazd automobilov, respektíve aj väčších dopravných prostriedkov. Šírku dvojkrídlovej brány si môžete zvoliť podľa vašich potrieb, keďže je dostupných mnoho rozmerov dvojkrídlových brán.

Ako prebieha montáž dvojkrídlovej brány

Objekty s dvojkrídlovými bránami

Pokiaľ ste si už vybrali a zakúpili vašu dvojkrídlovú bránu, na rad prichádza jej montáž. Prvým krokom pri jej montáži je vykopanie jám, do ktorých budú umiestnené stĺpiky. Je potrebné, aby boli jamy vykopané presne podľa šírky krídiel brán. Následne sú do jám umiestnené nosné stĺpiky, ktoré sa zalejú betónom a následne sa pomocou váhy skontroluje, či je uhol uloženia stĺpikov správny. Keď sú stĺpiky dôkladne vyrovnané, betón sa nechá zaschnúť na niekoľko dní, aby dostatočne stuhol. Pokiaľ je daždivé počasie, je potrebné aby betón odpočíval o niečo dlhšie. Keď je betón poriadne stuhnutý, na rad prichádza osadenie krídel brány. Krídla sa umiestnia na pánty, ktoré sa nachádzajú na stĺpikoch. Po ich nasadení je potrebné skontrolovať, či sa krídla brány nedotýkajú zeme. Pokiaľ sa krídla budú zachytávať, tak pôda, ktorá im zabraňuje v pohybe bude odstránená, čo uvoľní priestor pre ich pohyb. Dvojkrídlová brána je tak kompletne namontovaná a pripravená na používanie.

Kto by sa mal postarať o montáž dvojkrídlovej brány?

O montáž dvojkrídlovej brány by sa mala postarať osoba, ktorá má s niečím podobným skúsenosti, keďže je potrebné, aby bola práca odvedená skutočne kvalitne. Pokiaľ by bránu montovala osoba, ktorá nevie ako na to, mohlo by dôjsť ku komplikáciám, akými je napríklad nesprávne umiestnenie nosných stĺpikov, čo znemožní vykonanie ďalších krokov pri postupe montáže brány. Stĺpiky by tak bolo potrebné odstrániť, nanovo vykopať jamy a celú prácu začať odznovu. Takýmto komplikáciám sa jednoducho vyhnete tak, že montáž dvojkrídlovej brány prenecháte na skúseného odborníka. Pokiaľ máte záujem o kvalitnú dvojkrídlovú bránu, navštívte webovú stránku https://www.i-brany.sk/, kde nájdete to, čo hľadáte.