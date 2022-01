Pokládka zámkovej dlažby a jej využitie

Zámková dlažba patrí medzi frekventovane používané typy dlažby. Veľkú obľubu si získala najmä vďaka mnohým možnostiam jej využitia. Zámková dlažba je používaná na zhotovenie chodníkov pre chodcov, na vydláždenie plochy pozemku pred domom, na vytvorenie parkovacích miest a podobne. Ak vlastníte nehnuteľnosť s pozemkom, na ktorom parkujete vaše auto a častokrát sa vám stáva, že najmä počas daždivých období máte plochu pozemku rozjazdenú a auto vám na klzkom trávnatom povrchu zapadáva, vhodné bude vydláždiť tú plochu, po ktorej s autom jazdíte. Pokládka zámkovej dlažby pre vás môže byť jedným z vhodných riešení.

Proces pokládky zámkovej dlažby

Výhody správnej pokládky zámkovej dlažby

Medzi jeden z najpodstatnejších krokov procesu pokládky zámkovej dlažby patrí úprava povrchu, na ktorý bude dlažba položená. Je potrebné, aby bol povrch precízne upravený, keďže jeho úprava výrazne ovplyvní to, aký kvalitný bude celkový výsledok pokládky zámkovej dlažby. Ak je povrch vhodne upravený, dokáže sa postarať o to, aby bola životnosť ako aj nosnosť zámkovej dlažby výrazne vyššia než v prípade, že by povrch kvalitne upravený nebol. Medzi ďalšie kroky pokládky zámkovej dlažby patrí položenie drenážnej fólie, ktoré je jedným z voliteľných krokov, avšak jeho vynechanie pri procese kladenia zámkovej dlažby sa väčšinou neodporúča. Ďalej prichádza na rad samotná pokládka zámkovej dlažby, jej škárovanie a posledným krokom je použitie vibračnej dosky, ktorá vydláždenú plochu dorovná a zhutní.

Pokládka zámkovej dlažby svojpomocne?

Zvažujete, že pokládku zámkovej dlažby vezmete do vlastných rúk? Ak áno, ešte predtým, než sa do takejto práce pustíte, zvážte, či na jej vykonanie máte potrebné skúsenosti, vedomosti a náradie. V prípade, že také skúsenosti, vedomosti alebo náradie nemáte, do dláždenia sa svojpomocne nepúšťajte. Ak by ste sa totiž o pokládku zámkovej dlažby postarali sami bez toho, aby ste vedeli ako máte správne postupovať, mohlo by dôjsť k vzniku mnohých komplikácií. Medzi takéto komplikácie patrí napríklad poškodenie dlaždíc či iných komponentov, ktoré sú pri pokládke dlažby používané. Taktiež by vznikla vysoká pravdepodobnosť nízkej kvality odvedenej práce, čo by sa postupom času odrazilo na jej životnosti, prípadne na zníženej nosnosti dlažby. Pre kvalitnú pokládku zámkovej dlažby sa obráťte na odborníkov na webovej stránke https://www.polozime.sk/, ktorí sa o všetku prácu s radosťou postarajú.