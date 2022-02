Úprava záhrady pri rodinnom dome dodá vašej záhrade nový vzhľad

Poznáte to porekadlo o ročných obdobiach? V prípade záhrady by mohlo byť pozmenené. Mali by ste nachystať odpoveď, keď sa vás záhrada opýta, čo ste robili na jar. Áno, je to tak. Aby ste si mohli leto užívať v novej záhrade, plánovať a začať robiť úpravy na záhrade treba už na jar. Aby všetko dobre ladilo a aby ste si vybrali tie správne rastliny, ktoré vydržia a bude sa im dariť aj v našich poveternostných podmienkach, mali by ste sa obrátiť na šikovných záhradných architektov, ktorí vám s týmto všetkým pomôžu. Uprava zahrady pri rodinnom dome nikdy nebola jednoduchšia.

Úprava záhrady pri novostavbe

Pomoc pri úprave záhrady pri rodinnom dome

Zakladanie novej záhrady má určité pravidlá, ktoré nie je dobré preskočiť či unáhliť. Treba s nimi začať až po ukončení stavebných prác. Je potrebné odviesť všetok stavebný odpad a nečistoty. ÚPrava záhrady pri rodinnom dome by mala začínať vždy likvidáciou buriny a nežiadúcich trvalých agresívnych rastlín. Vyhnete sa tak tomu, že vám bude popri novom trávniku rásť aj nezničiteľná burina. Oplotenie či ťahanie káblov po záhrade je potrebné vykonať ešte pred tým, než sa pustíte do výsadby. Jedným z prvých krokov pri úprave záhrady pri rodinnom dome je navezenie zeminy, ak zemina chýba. Dôležitou časťou úpravy záhrady pri rodinnom dome je aj vyrovnanie povrchu, hrubé úpravy pozemku a zasypanie jám a preliačin. Vrchná vrstva záhrady by mala byť tvorená kvalitným substrátom.

Výsadba a založenie trávniku

Po hrubých úpravách záhrady pri rodinnom dome sa môžete smelo pustiť do samotného sadenia. Rozloženie rastlín by ste mali mať vopred dobre premyslené a ideálne aj nakreslené. Dobrý záhradný architekt vám ponúkne nahliadnutie do vizualizácie alebo aspoň fotky vašej novej záhrady či rastlín, ktoré tam budete vysádzať. Pri drevinách treba myslieť na to, aby každá mala dostatok priestoru na rast. Po výsadbe stromov a kríkov sa môžete pustiť do výsadby živých plotov a kvetinových záhonov. Nezabudnite na vymädezenie vresovísk a skaliek a následne vysypanie mulčovacieho materiálu, či už si vyberiete štrk alebo kôru. Až potom pri úprave záhrady pri rodinnom dome prichádza na rad založenie trávnika. Aj tuto platí niekoľko pravidiel, ako kvalitné vytýčenie okrajov či príprava kvalitného podkladu. Každá chyba sa vám môže pri úprave záhrady pri rodinnom dome stáť mnoho dodatočných nákladov. Preto sa pri úprava záhrady pri rodinnom dome obráťte na šikovných záhradných majstrov. Nájdete ich na webovej stránke https://www.krasna-zahrada.sk/.