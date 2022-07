Oplotenie pozemku je pri rodinnom dome mimoriadne dôležité

Ak vlastníte rodinný dom, určite ste si už všimli, že aj v rodinnom dome máte veľa ohlasovacích povinností, dokonca viac ako v byte a je jedno, že si ich realizujete na svojom pozemku. Jednoducho majitelia rodinných domov musia dodržiavať stanovené pravidlá, aby sa nedostali do zbytočných problémov. Aj na oko obyčajné oplotenie pozemku, je potrebné si vopred premyslieť a v podstate si zistiť, aké povinnosti s oplotením pozemku máte. Prinášame vám krátky prehľad.

Čo treba splniť pred samotnou stavbou?

Výber materiálu na výrobu oplotenia pozemku je mimoriadne dôležitý

Možností pre oplotenie pozemku je mnoho, naozaj máte na výber toľko variant, že sa možno dostanete aj do bodu, že si vaše oplotenie pozemku nebudete vedieť vybrať. Každý typ oplotenia je iný, avšak podmienky pri ich výstavbe sú väčšinou rovnaké, až na pár výnimiek. Pred samotným pustením sa do prác na plote, je potrebné si zistiť, čo budete potrebovať a čo je potrebné dodržať aj v prípade, že váš plot bude stavať firma. V prvom rade ak chcete oplotenie pozemku, nemôžete ho robiť len tak bajočko, samozrejme ak idete oplotiť len čas pozemku a teda plot nebude od hranice pozemku k hranici pozemku, potom môžete, ale ak ide plot lemovať reálne váš pozemok, je potrebné si ho nechať vymerať odborníkom, aby ste nezasahovali napríklad k susedom, alebo do obecného, či štátneho pozemku, mohli by ste z toho mať totižto problémy. Druhú vec, ktorú musíte vedieť, je že v akej výške bude mať váš pozemok bod 0, toto sa týka najmä tých, ktorí ešte nemajú upravené a zarovnané pozemku, firma ale aj vy musíte vedieť, do akej výšky je potrebné plot osadiť tak, aby sa vám s nim dobre manipulovalo ale aby aj dobre vyzeral.

Všetko sa odvíja od toho, aký plot chcete realizovať

Vyššie uvedené podmienky nie sú samozrejme kompletné, existujú ešte aj ďalšie, ktoré sa však odvíjajú od toho, aký typ oplotenia ste si vybrali. Ak chcete mať plot vyšší, ako sú dva metre, potrebujete stavebné povolenie od príslušnej obce, pod ktorú spadáte. Ak chcete mať betónový plot, z troch strán a váš betónový plot je aj k susedom, potrebujete ich súhlas s tým, že im váš betónový plot nebude prekážať. Ak sa rozhodujete, aké oplotenie pozemku si vybrať, navštívte internetové stránky https://www.i-ploty.sk/.