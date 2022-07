Čím sú taštičkové matrace výnimočné?

Počuli ste už o taštičkových matracoch? Ak nie, čítajte ďalej. Taštičkové matrace patria medzi tie druhy matracov, ktoré sú pomerne nové a boli vynájdené len nedávno. Vznik taštičkových matracov bol inšpirovaný klasickými pružinovými matracmi, ktoré za sebou majú dlhú históriu. Pružinové matrace je možné označiť za menej vyvinutú triedu matracov, pred ktorou stoja práve taštičkové matrace. Taštičkové matrace majú na rozdiel od tých pružinových navyše jednu zložku, ktorá je veľmi podstatná – sú ňou taštičky, v ktorých sú umiestnené pružiny. Každá pružina má svoju vlastnú taštičku, zatiaľ čo v klasických pružinových matracoch sú všetky pružiny umiestnené v jednom spoločnom priestore.

Je taštičkový matrac dobrou investíciou?

Výhody taštičkových matracov

To, aký kvalitný spánok máme, sa odráža na tom, koľko energie máme počas dňa. Práve preto je dôležité, aby sme mali počas spánku pohodlie, ku ktorému by mal vo veľkej miere prispievať práve matrac. Aby ste sa v posteli cítili skutočne pohodlne, je potrebné, aby ste si zaobstarali kvalitný a pohodlný matrac. Taštičkové matrace sú takým typom matracov, ktoré sa o vaše pohodlie spoľahlivo postarajú. Vďaka pružinám, ktoré sú umiestnené v samostatných taštičkách, je taštičkový matrac schopný kopírovať polohu vášho tela. Po vyvinutí tlaku na jednu pružinu zostanú ostatné pružiny naďalej vo svojej pôvodnej polohe, čo pri bežných pružinových matracoch zväčša možné nie je. Keďže sa pružinový matrac prispôsobí polohe vášho tela, vytvorí tak príjemné a pohodlné prostredie pre váš spánok.

Prečo je kvalita matracu podstatná?

Ako sme už spomenuli, kvalita spánku je veľmi dôležitá a odvíja sa aj od toho, aké kvalitné prostredie máme pre spánok pripravené. Na to, aby bolo prostredie pre náš spánok kvalitné, je vhodné vlastniť kvalitný matrac. Pokiaľ je matrac skutočne kvalitný, odrazí sa to aj na jeho životnosti. Zatiaľ čo nekvalitný taštičkový matrac by mohol slúžiť menej ako päť rokov, skutočne kvalitný taštičkový matrac môže plnohodnotne slúžiť pätnásť a viac rokov.