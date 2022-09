Obkladanie kúpeľne je práca pre skúseného odborníka

Či už riešite novostavbu alebo rekonštrukciu, určite príde na rad aj kúpeľňa. Kúpeľňa, u mnohých kúpeľňa s WC si okrem inštalovania sanity, montáže rôznych vodoinštalácií, elektroinštalácií a vykurovania, vyžaduje aj obkladanie kúpeľne. Ak si aj hovoríte, že táto činnosť je jednoduchá a po vyriešení všetkých inštalácií toto už zvládnete vo vlastnej réžii, nerobte to! Obkladanie kupelne je zložitejšie ako sa na prvý pohľad zdá.

Výber správneho obkladu

Ako postupovať pri obkladaní kúpeľne?

Ešte pred samotným obkladaním kúpeľne je potrebné vybrať ten správny obklad. Farebnosť obkladu je potrebné vyberať aj v závislosti od veľkosti kúpeľne, či od dostačujúceho svetla. Niektoré kúpeľne sú bezokenné a niektoré malé. V takýchto sa neodporúča výber tmavých farieb, či viacerých farebných kombinácií aj keď z jednej farebnej škály. V tomto prípade sa odporúča navštíviť kúpeľňové štúdio, v ktorom by vám poradili aké farebné kombinácie ale aj rozmiestnenie sanity by bolo vhodné. Samozrejme veľmi dôležité je kúpeľňu nezaložiť celú sanitou. Niekedy sa treba zmieriť s tým, že vám do priestoru nevojde súčasne vaňa, sprchovací kút, práčka aj dve umývadlá. Treba vybrať racionálne a v zmysle hesla – menej je viac. K tomu ešte pri riešení osvetlenia treba doplniť zaujímavé podsvietenie nielen na strope ale aj napríklad pod poličkami, pod vaňou a podobne.

Práca pre profesionála

Obkladanie kúpeľne nie je jednoduché ako by sa na prvý pohľad zdalo. Určite na túto činnosť zavolajte skúseného pracovníka a neriešte to vo vlastnej réžii. Skúsený pracovník má na tento druh práce rôzne druhy pracovných nástrojov – bude potrebná laserová lampa na zameranie rovnosti ukladania obkladu, rôzne vykružováky na urobenie dier v obklade na vodovodné batérie, či vrtáky na navŕtanie dierok na vešiaky. Okrem toho má dostatok vedomostí a skúseností ako túto činnosť robiť takým spôsobom aby vyzerala naozaj odborne. Teda obkladať sa nezačína od dverí ale od miesta, kde tak povediac padne pohľad ako prvý. Aby sa nestalo, že v prípade použitia viacerých druhov obkladu budete rezať práve ten najkrajší. Skúsený obkladač väčšinou v prvý deň len zameriava ako bude obklad ukladať, aby dobre lícoval so všetkými hranami, aby bol dobre uložený v rohoch, aby všetko dobre vyšlo. Ak hľadáte dobrého a skúseného odborníka na obkladanie kúpeľne navštívte nasledujúcu internetovú stránku: https://www.obkladame.sk/.