Klampiar Bratislava – odborník (nie len) na strešné krytiny

Rozhodli ste sa vymeniť strešnú krytinu? V takom prípade vám určite pomôže klampiar Bratislava. Strecha je ozdobou každého domu. No nemala by byť len ozdobou ale aj funkčným prvkom. Musí byť zhotovená odborne aby nezatekala a – čo ocenia hlavne tí, čo majú podkrovné bývanie – aby dobre izolovala. Strechy sa podľa tvaru delia na niekoľko druhov, pričom každá si vyžaduje iný typ strešnej krytiny a iný druh zateplenia. Klampiar Bratislava je remeselník, ktorý ovláda postupy výroby a montáže klampiarskych prvkov na strechách, no okrem toho je to odborník aj pre vzduchotechnické zariadenia a opláštenie izolácií potrubí.

Výber strešnej krytiny

Služby klampiara v Bratislave

Či už riešite stavbu strechy na novostavbe alebo výmenu strešnej krytiny, šikovné ruky, odbornosť a skúsenosti klampiara Bratislava budete určite potrebovať. Stavba strechy, celé podkrovie aj krytina pri novostavbe je určite súčasťou projektovej dokumentácie. V prípade, že by ste chceli vymeniť strešnú krytinu už na jestvujúcom staršom dome, prípadne strechu zatepliť, budete potrebovať aj odborné rady od klampiara Bratislava. Ak by ste na staršom dome chceli meniť krov, strechu zvýšiť alebo inak prerobiť na podkrovné bývania, bude nevyhnutné riešiť aj stavebné povolenie. Súčasný trh ponúka niekoľko druhov strešných krytín, ktoré sa líšia základným materiálom, tvarom, veľkosťou, povrchovou úpravou a farebnosťou. V prípade že odstránite určitý typ strešnej krytiny, je potrebné dôsledne, po dohovore s odborníkom vybrať iný typ. Nie je možné inštalovať akúkoľvek krytinu, aká by sa vám páčila. Pri veľkom zaťažení strechy, by mohla byť porušená statika strechy. Vybrať je možné z klasických betónových alebo keramických škridiel v rôznej hrúbke, šindle z asfaltových pásov, plechové veľkoformátové a maloformátové krytiny, vláknocementové šablóny, plastové krytiny, bridlica alebo krytiny z prírodných materiálov. Pri výbere strešnej krytiny je dôležitý sklon strechy. Na jednotlivých typoch krytín, je uvedené odporúčanie od výrobcu na aký typ strechy je krytina určená. Samozrejme, je možné ju inštalovať aj pri nižšom sklone, no v tomto prípade je nevyhnutné vykonať určité stavebné úkony naviac, ktoré strechu zbytočne predražia. Ak hľadáte skúseného odborníka na strešné krytiny a nielen tie, určite navštívte nasledujúcu internetovú stránku: https://www.dobra-strecha.sk/ a dohodnite si schôdzku s klampiarom Bratislava, ktorý po obhliadke na mieste určite pomôže a poradí.