Kolonoskopia vám dokáže zachrániť život

Kolonoskopia sa vykonáva na odhalenie a diagnostiku celého radu gastrointestinálnych ochorení vrátane kolorektálneho karcinómu, zápalových ochorení čriev a divertikulitídy. Používa sa aj ako skríningový nástroj pre osoby s vyšším rizikom vzniku rakoviny hrubého čreva, ako sú osoby s rodinnou anamnézou tohto ochorenia alebo osoby, u ktorých sa počas predchádzajúcej kolonoskopie našli polypy. Rakovina hrubého čreva je jednou z hlavných príčin úmrtí na rakovinu na svete, ale ak sa zistí včas, je veľmi dobre liečiteľná. Kolonoskopia je jedným z najúčinnejších nástrojov na odhalenie rakoviny hrubého čreva v jej počiatočnom štádiu, vďaka čomu majú pacienti väčšiu šancu na úspešnú liečbu a dlhšiu očakávanú dĺžku života. Pochopenie účelu kolonoskopie je dôležité pre povzbudenie pacientov, aby zákrok podstúpili.

Čo môžete očakávať počas kolonoskopie

Ak pociťujete problémy so zažívaním, navštívte lekára.

Ako pri každom lekárskom zákroku, aj pri kolonoskopii treba počítať s niekoľkými vecami. Po prvé, budete musieť dodržiavať špecifickú diétu a pripraviť sa na postup čistenia čriev, aby ste zabezpečili, že hrubé črevo bude úplne čisté na optimálne vyšetrenie. Počas zákroku môžete pociťovať určité nepohodlie alebo tlak pri pohybe optiky cez hrubé črevo, ale väčšina pacientov uvádza, že bolesť je malá alebo žiadna. Po zákroku budete musieť krátko odpočívať, aby sedatívum alebo anestetikum prestalo pôsobiť. Môžete tiež pociťovať kŕče, nadúvanie alebo mierne nepríjemné pocity v bruchu. Zvyčajne budete môcť pokračovať v bežných činnostiach na druhý deň po kolonoskopii.

Príprava na kolonoskopiu: tipy a pokyny

V prvom rade sa uistite, že dodržiavate všetky diétne obmedzenia, ktoré vám určil lekár. To zvyčajne zahŕňa vyhýbanie sa pevným jedlám počas určitého obdobia a konzumáciu len čírych tekutín, ktoré vám pomôžu vypláchnuť hrubé črevo. Uistite sa, že ste hydratovaní, a vyhýbajte sa akýmkoľvek farebným tekutinám alebo látkam, ktoré by mohli narušiť postup. Okrem toho vám lekár môže poskytnúť preháňadlo alebo klystír, ktoré vám pomôžu vyčistiť hrubé črevo. Je dôležité dodržiavať všetky pokyny týkajúce sa týchto liekov a vyhýbať sa akýmkoľvek potravinám, ktoré by mohli spôsobiť nepríjemné pocity alebo narušiť ich účinnosť. Nakoniec sa uistite, že ste si po zákroku zabezpečili odvoz domov, pretože budete pravdepodobne stále pod vplyvom anestézie. Doprajte si čas na odpočinok a zotavenie a dodržiavajte všetky pokyny po zákroku alebo diétne obmedzenia, ktoré vám poskytol lekár. Celkovo možno povedať, že správna príprava a dodržiavanie pokynov poskytnutých lekárom môžu zabezpečiť, aby vaša kolonoskopia bola čo najúspešnejšia a najpresnejšia. Neváhajte položiť akékoľvek otázky alebo vyjadriť akékoľvek obavy, pretože vaše blaho a zdravie sú najvyššou prioritou.