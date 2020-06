Čo tvorí základ posteľnej bielizne?

Spánok je pre človeka dôležitý. Mnoho z nás trávi svoj čas rado práve v posteli, vo vodorovnej polohe. Spánok a samotný odpočinok je základ tak dobrého psychického zdravia, ako aj pohody. Kvalitu spánku ovplyvňuje mnoho faktorov. Jeden deň sa človek vyspí dobre, iné ráno sa zase budí rozlámaný a vstávať sa mu dvakrát nechce. Na kvalitu spánku a celkový dojem, ako sa človek cíti odpočinutý vplýva aj postelna bielizen. Viete, čo všetko môžete nájsť na povrchu vašej postele?

Základ predstavujú obliečky

Posteľná bielizeň na manželskú posteľ

V každej posteli nájdeme dve základné veci, ktorými je vankúš a prikrývka. Slúžia na to, aby človeka chránili pred tým, čo sa nachádza mimo postele, avšak hlavne k tomu, aby človeku poskytli ochranu proti chladu. Prikrývky sa vyrábajú z viacerých materiálov. Za osvedčené sa považujú páperové prikrývky, s ktorými sa najčastejšie stretávame ešte v príbytkoch našich starých rodičov. Za prikrývky možno použiť aj deky, ktoré sa tiež používajú aj ako dekorácia. Mnoho z nás má ideálnu predstavu večera takú, že sa zabalí do teplej deky s dobrou knihou v ruke. Avšak vankúš a prikrývku je potrebné do niečoho obliecť. Základ tvorí posteľná bielizeň, ktorá slúži ako ochrana na tieto dve časti. Okrem toho sa používajú aj plachty, ktoré ochraňujú posteľ ako takú. Za osvedčené sa považujú naťahovacie plachty, ktoré sa presne prispôsobia tvaru vašej postele. Vyrábajú sa z viacerých materiálov, pričom medzi obľúbené patria aj tie froté. To isté platí aj o materiáli, z ktorého sa zhotovuje samotná posteľná bielizeň. Materiál, z ktorého je vyrobená priamo ovplyvňuje jej cenu. Okrem toho na posteli vyzerajú štýlový okrem veľkých vankúšov aj tie, ktoré sú určené na dekoráciu. Tie môžu byť v inej farbe, v akej je samotná posteľná bielizeň. Vytvoríme tak krásny kontrast a ožívíme spálňu.

Ako často sa odporúča meniť posteľnú bielizeň?

Posteľná bielizeň by sa mala v domácnosti nachádzať minimálne v dvoch rôznych setoch, aby bolo možné ju pravidelne meniť a prať. Ako často by sme mali posteľnú bielizeň meniť? Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď, nakoľko každé použitie je špecifické. Odporúčaná dĺžka aktívneho používania jednej posteľnej bielizne sú dva týždne. V lete je však dôležité ju meniť oveľa častejšie. Na jej stav má vplyv aj kvalita materiálu, z akého je vyrobená. Ak máte záujem o kvalitnú posteľnú bielizen, na stránke https://www.scanquilt.sk/ si určite vyberiete. Doprajte si to najlepšie k spánku aj vy!