Ako si vybrať bicykel podľa výšky ?

Výber správneho bicykla, ktorý vyhovuje vašej výške, je rozhodujúci pre pohodlnú a bezpečnú jazdu. Mnohí cyklisti často zažívajú nepohodlie alebo zranenia v dôsledku nesprávnej veľkosti bicykla. Cieľom tohto článku “Ako si vybrať bicykel podľa výšky” je poskytnúť komplexný návod na nájdenie ideálnej veľkosti bicykla, ktorá zodpovedá vašej výške. Venujeme sa tu rôznym tabuľkám veľkostí bicyklov, podrobným vysvetleniam a praktickým tipom, ktoré vám v konečnom dôsledku pomôžu získať ako vybrat bicykel podla vysky, ktorý vám najlepšie sedí. Využite šancu umocniť svoje cyklistické zážitky pomocou tohto zasväteného sprievodcu.

Nájdite si ideálnu veľkosť – sprievodca výberom správneho bicykla podľa vašej výšky

Výber správneho bicykla pre vašu výšku je základným faktorom, ktorý treba pri kúpe bicykla zvážiť. Nezvyšuje len pohodlie pri jazde, ale je to rozhodujúci krok na predchádzanie zraneniam z preťaženia, zabezpečenie hladkej jazdy a optimálneho ovládania bicykla. V prvom rade vám znalosť vašej presnej výšky pomôže pri výbere vhodnej veľkosti bicykla pre vás. Veľkosti bicyklov sa zvyčajne merajú v centimetroch alebo palcoch a zodpovedajú rôznym výškam jazdca. Táto veľkosť sa často určuje podľa dĺžky sedlovej trubky. Napríklad, ak meriate od 180 do 180 cm, bude pre vás ideálny bicykel s veľkosťou rámu 51 až 53 cm, zatiaľ čo tí, ktorí merajú od 180 do 180 cm, by mohli uprednostniť rám bicykla s veľkosťou 54 až 56 cm. Každý výrobca bicyklov môže mať špecifickú tabuľku veľkostí, preto je dôležité sa s ňou pred kúpou oboznámiť.

Ďalším krokom je kontrola výšky stoja. Tá sa vzťahuje na vzdialenosť od zeme po hornú rámovú rúrku bicykla. Po nasadnutí by mal byť medzi vami a hornou trubkou približne jeden alebo dva centimetre voľného priestoru. To zaručuje, že sa na bicykel môžete pohodlne oprieť nohami o zem. Okrem toho zvážte dosah, čo je vzdialenosť medzi sedlom a riadidlami. Keď sedíte, nemali by ste úplne natiahnuť ruky, aby ste dosiahli na riadidlá. Uistite sa, že vaše lakte sú mierne ohnuté, keď máte ruky na riadidlách, aby ste dosiahli optimálne ovládanie a pohodlie. Za zmienku stojí aj to, že existujú špecifické typy bicyklov určené pre rôzne výšky. Napríklad cestné bicykle majú špecifickejšie rozmery a zvyčajne majú rámy prispôsobené veľkosti. Na druhej strane horské bicykle ponúkajú väčšiu flexibilitu; ich rámy sú nastaviteľné a navrhnuté tak, aby sa prispôsobili širšiemu rozsahu výšok. Na záver možno povedať, že zmeranie vašej výšky a jej porovnanie so správnou veľkosťou bicykla je prvým rozhodujúcim krokom pri hľadaní ideálnej veľkosti bicykla. Najlepší spôsob, ako sa uistiť, že máte správny bicykel pre svoju výšku, je však skutočne si sadnúť na bicykel, ohmatať si jeho prispôsobenie a vyskúšať ho, ak je to možné, a vykonať všetky potrebné úpravy pre optimálne pohodlie a ovládanie.