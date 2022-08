Vyrovnanie pozemku je spôsob ako dosiahnuť projektovanú výšku

Exteriér domu je rovnako dôležitou súčasťou bývania ako aj interiér. Väčšinou jeho úprava patrí do finálnych činností, ktoré sa realizujú pri výstavbe nového domu alebo pri rekonštrukcii. Prvým krokom pri úprave pozemku je odstránenie zvyškov stavebných materiálov, ktoré nielenže zle vyzerajú na pozemku, ale ani neprospievajú rastu vegetácie. Po vyčistení pozemku je dôležitým krokom, ktorý predstavuje základ pre vybudovanie prístupovej cesty a chodníka, výstavbu terasy či bazénu, dôkladné vyrovnanie pozemku. Zložitosť a náročnosť tejto činnosti závisí od rozlohy pozemku, jeho sklonu a úrovne nerovnosti.

Využite hlinu zo svahu na vyrovnanie vášho pozemku

Pre vyrovnanie pozemku oslovte skutočných odborníkov

Väčšina ľudí, ktorí vlastnia malé pozemky si realizuje vyrovnanie pozemku vo vlastnej réžii. Aj to je spôsob ako docieliť rovnú plochu, no čo v prípade ak je váš pozemok veľký a vy nemáte prebytočný čas zaoberať sa vyrovnaním pozemku? Riešenie je jednoduché, môžete osloviť profesionálnu firmu, ktorá vám zrealizuje vyrovnanie pozemku naozaj v krátkom čase. Asi nemusíme zdôrazňovať výhody rovného pozemku. Jednoduchý pohyb po ňom ocenia predovšetkým deti pri každodenných naháňačkách, ale aj dospelí pri pravidelnom kosení, kedy sa po rovnom pozemku kosačka pohybuje takmer sama a vy sa nemusíte skoro vôbec namáhať. Súčasťou vyrovnania pozemku v profesionálnej réžii je užabovanie plochy a následné vyrovnanie pomocou laty. Tím profesionálov pri vyrovnaní pozemku využíva stroje, ktoré im činnosť zjednodušujú a urýchľujú. Ešte pred začatím vyrovnania pozemku je dôležité určiť si tzv. bod nula, teda úroveň ktorá má byť povrchom vyrovnaného pozemku. Pri jeho stanovení sa berie do úvahy poloha vchodových dverí, úroveň už existujúcej brány ako aj výška susediacich pozemkov. V prípade väčších rozdielov oproti ostatným pozemkom môže vznikať nepríjemný jav, a to zbieranie sa dažďovej vody a stekanie na najnižšiu úroveň pozemku. Pre vyrovnanie pozemku je dôležité zabezpečiť dostatočné množstvo hliny, pomocou ktorej sa bude dávať pozemok do roviny. V prípade, že sa na vašom pozemku nachádza svah a jeho sklon umožňuje využiť časť hliny na vyrovnanie pozemku, tak nemusíte potrebnú zem zabezpečovať z ďalších zdrojov.

Šikovná firma vám dokáže vyrovnať pozemok aj za jeden deň

Ak máte záujem o rýchle a kvalitné vyrovnanie pozemku, určite sa obráťte na profesionálny tím, ktorý vďaka svojim skúsenostiam a technike dostane váš pozemok do roviny za prekvapujúco krátky čas. Spoločnosť, ktorá disponuje spomínanými prednosťami, nájdete aj na internetovej stránke https://www.zemne-vyskove.sk/.