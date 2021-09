Šalovanie venca je podstatnejšie, než ste si možno mysleli

Už ste niekedy počuli o pojme „šalovanie venca“? Pokiaľ vám oblasť stavebníctva nie je veľmi blízka, tak ste sa s týmto pojmom pravdepodobne ešte nestretli. O čo sa teda jedná keď sa povie “šalovanie venca“? Šalovanie venca patrí medzi jedny z najčastejšie používaných stavebných postupov, ktoré sú súčasťou väčšiny výstavieb. Bez šalovania venca by nemohla byť postavená žiadna bezpečná stavba z betónu. Nebola by bezpečná z toho dôvodu, že práve vďaka šalovaniu venca sa zabezpečí pevnosť a stabilita betónových častí budovy. Pokiaľ by teda betónová konštrukcia spevnená nebola, jej bezpečnosť by bola skutočne nízka, čo by znehodnotilo hodnotu celej stavby.

Ako prebieha proces šalovania venca?

Postup pri šalovaní venca na stavbách

V prvom rade je podstatné vysvetliť si čo všetko je potrebné k šalovaniu venca. Nevyhnutnou súčasťou je debniaca konštrukcia, ďalej betón a taktiež samotné vence. Keď sú všetky tri komponenty zaobstarané, prichádza na rad umiestnenie debniacej konštrukcie tak, ako je to potrebné podľa požadovaných kritérií. Po umiestnení debniacej konštrukcie, nazývanej aj debnenie, je ďalším krokom umiestnenie vencov. Vence sú vyrábané z kovu a sú umiestnené priamo do debniacej konštrukcie. Keď sú vence na svojom mieste, je čas ich zaliať betónom. Keď je betónom zaliata celá debniaca konštrukcia, je potrebné ho nechať poriadne zatuhnúť. To, ako dlho bude betón tuhnúť záleží od teploty a vlhkosti prostredia, v ktorom sa nachádza. V prípade priaznivých podmienok, čo znamená, že je teplé počasie bez zrážok, trvá zatuhnutie betónu približne 48 hodín.

Šalovanie venca pri drevených stavbách

Ako sme si už spomenuli, šalovanie venca je neodmysliteľnou súčasťou betónových stavieb. Ako je to však v prípade, že sa jedná o výstavbu drevenej nehnuteľnosti? Vo väčšine prípadov je šalovanie venca súčasťou výstavieb ako murovaných, tak aj drevených nehnuteľností. Pýtate sa prečo? Aj drevená chata či dom potrebuje mať pevné, stabilné základy a o to sa vie postarať práve betón. Na to, aby však boli základy skutočne pevné a odolné, je potrebné ich spevniť, a to práve spôsobom šalovania venca. Či už plánujete výstavbu murovanej alebo drevenej nehnuteľnosti, so šalovaním venca, ako aj s inými murárskymi prácami vám s radosťou pomôžu odborníci, ktorých nájdete na webovej stránke https://www.mojmurar.sk/.