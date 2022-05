Roldor skrine – skrine do každého interiéru

Asi každý má rád poriadok. Veci pekne, prehľadne poukladané, všetky na svojom mieste. Avšak niekedy je problém s úložným priestorom. Skrine sú len do určitej výšky a niekto potom na ne ukladá kartónové farebné krabice, do ktorých je uložené práve nepotrebné sezónne oblečenie. Tie však zbytočne zapadnú prachom a zle sa s nimi manipuluje. Možnosťou ako vyriešiť uskladnenie čohokoľvek a v akomkoľvek priestore sú roldor skrine. Roldor skrine je možné umiestniť do ktoréhokoľvek interiéru od bytových až po podnikateľské priestory. Prácu s výstavbou však rozhodne prenechajte odborníkom, ktorí majú potrebné vzdelanie a hlavne skúsenosti.

Vzhľad a vybavenie roldor skrine

Výroba roldor skríň na mieru do každej miestnosti

Roldor skrine sú ideálnym riešením do akéhokoľvek priestoru. Sú konštrukčne riešené takým spôsobom, aby skriňa bola od podlahy až po strop. Dvere sa pohybujú v drážkach inštalovaných v hornej a spodnej časti, čo umožňuje maximálne využitie priestoru pred skriňou. V hornej časti sú inštalované do drevotriesky a v spodnej časti sú inštalované priamo do podlahovej krytiny. Roldor skrine je možné vyrobiť v akejkoľvek farbe z palety farieb drevotriesky. V tomto prípade sa fantázii skutočne medze nekladú. Môže byť vo farbe dreva alebo v kombinácii pastelových farieb, môže byť vo farbe maľovky a úplne splynúť so stenou a podobne. Taktiež je možné na dvere inštalovať dymové alebo obyčajné zrkadlá. Vnútornú časť skrine je možné zostrojiť v bielej alebo inej farbe vrátane farieb vo vzhľade dreva. Vo vnútornej časti môžu byť jednoduché police, zásuvky na drobné prádlo alebo kravaty, vyvýšená polica na topánky, rovná dlhá závesná časť na dlhé šaty či kabáty, časť na zavesenie košieľ a nohavíc či sukní a podobne. V podnikateľských priestoroch v nej môžu byť uložené spisy alebo v zasadacích miestnostiach napríklad televízor či iné audiovizuálne prostriedky. Roldor skrine sú jednoznačne najlepším spôsobom ako uložiť jednotlivé veci prehľadne, jednoducho, s prihliadnutím na využitie každého kúska miesta. Do skrine je možné dorobiť osvetlenie, ktoré sa bude zapínať pri každom otvorení skrine alebo podľa potrieb zákazníka ako doplnkové jednoduché osvetlenie. Voľbu vstavanej skrine určite v budúcnosti nebudete ľutovať. Pre viac informácií, prípadne pre požiadanie o vypracovanie cenovej ponuky navštívte nasledujúcu stránku: https://www.roldorky.sk/.