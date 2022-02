Kuchyne na mieru, ktoré oživia váš domov

Kuchyňa je srdcom domova. Je to miesto, kde sa stretáva celá rodina, kde spolu môžete tráviť čas a kde môže domáca pani alebo aj domáci pán ukázať svoje kulinárske umenie. Preto by mala byť zariadená tak, aby nielen lahodila oku alebo bola aj nanajvýš praktická. Či už práve hľadáte a plánujete kuchyňu do nového ešte voňavého domčeka či novokúpeného bytu, alebo máte staršiu nehnuteľnosť a potrebujete rekonštrukciu kuchyne, je dobré poznať zopár tipov, ako ju navrhnúť tak, aby vám dobre slúžila dlho rokov. Ideálnym riešením, ako si splniť všetky sny o vysnívanej kuchyne a prispôsobiť ju zvyšku interiéru je objednať si kuchyňu na mieru. Kuchyne na mieru splnia všetky vaše očakávania a zároveň ponúkne maximálne využitie voľného priestoru. Na čo nezabudnúť pri plánovaní kuchyne a aké možnosti ponúka trh?

Na čo nezabudnúť pri plánovaní kuchyne na mieru

3D vizualizácie kuchýň na mieru

Na trhu existuje viacero typov kuchynských liniek Pri plánovaní kuchyne na mieru by ste mali zvážiť jej rozmiestnenie ako aj usporiadanie. Dobre navrhnutá kuchyňa na mieru by mala dodržať takzvaný pracovný trojuholník. Ide o názov pre logické usporiadanie kuchynskej linky, spotrebičov a pracovného priestoru tak, aby ste sa vedeli efektívne a jednoducho pohybovať medzi troma základnými bodmi pri príprave jedál Je to sporák, umývadlo a chladnička. Oceníte to aj po niekoľkých rokoch, pri každodennom pravidelnom varení. Pri plánovaní kuchyne na mieru netreba zabúdať na dostatočný priestor na pohyb pred samotnou linkou, aby ste sa vedeli pohodlne pohybovať a otočiť v kuchyni.

Rozmiestnenie kuchyne na mieru

Štandardné kuchyne na mieru majú rozmiestnenie do písmena U, rohové kuchyne alebo kuchyne s ostrovčekom. Rohové kuchyne na mieru šetria priestor a ponúkajú veľkú pracovnú plochu. Vyrábajú sa v ľavom aj pravom prevedení. Pri výbere kuchyne na mieru si môžete prevedenie zvoliť a prispôsobiť podľa potreby. Kuchynská linka umiestnená pozdĺž steny sa hodí najmä do menších a užších priestorov. Pre priestranné kuchyne je ideálnou voľbou kuchyňa na mieru s ostrovčekom, ktorý ponúka rozšírenie skladovacej plochy a vytvorenie samostatnej umývacej a stolovacej zóny. Ak je v ostrovčeku zabudovaná aj varná doska, nezabudnite na kvalitný digestor. Kuchyňa do tvaru U patrí medzi moderné riešenia, ktoré ponúka dokonalé dispozičné a funkčné možnosti. Poväčšine prepája kuchyňu a obývačku.