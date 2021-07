Kotly na drevo a ich výber – na čo si dať pozor?

Výber vykurovacieho zdroja do domácnosti patrí medzi tie najdôležitejšie rozhodnutia. Ovplyvňuje totiž nielen tepelný komfort, ale tiež našu peňaženku. Výber závisí od mnohých faktorov. Skvelou možnosťou sú napríklad kotly na drevo. Aj keď majú mnohí voči nim predsudky, tie zväčša pramenia z toho, že o nich nemajú dostatok informácií. Poďte sa spolu s nami pozrieť, ako si vybrať ten správny kotol na drevo, ako funguje a na čo by ste pri výbere nemali zabudnúť.

Nie je kotol ako kotol

Vykurovanie s kotlom na drevo

Kotly na drevo sú vhodné najmä do domov, ktoré majú v blízkosti dostupný zdroj dreva. Drevo je považované za pomerne lacné palivo a preto vám takýto kotol pomôže ušetriť ročne pomerne dosť peňazí. Účinnosť kotlov na tuhé palivo sa pohybuje medzi 80 až 90%, čo je skutočne veľa. Zabudnite na to, že budete musieť kotol obsluhovať každé 2 až 3 hodiny. Tak tomu bolo v minulosti, no dnes už kotly na drevo fungujú inak. Ich súčasťou je zásobník, do ktorého je možné drevo naukladať a kotol si potom sám dávkuje, koľko potrebuje. Bez obsluhy by mal vydržať minimálne pol dňa. Moderné kotly na tuhé palivo sú viackomorové, čo znamená, že spaľujú drevo vo viacerých fázach. V konečnom dôsledku kotol spáli maximum a nevzniká tak zbytočný odpad. Súčasťou kotlov na drevo je aj popolník, no ako sme už spomenuli, nezaplní sa tak skoro.

Aj kotly na drevo majú svoje nevýhody

Ako to už býva, všetko má svoje svetlé aj temnejšie stránky. Kotly na drevo sú pomerne lacné a ani pri prevádzkových nákladoch vás nečaká nepríjemné prekvapenie. Jedinou nevýhodou je to, že drevo je objemné a tak ho budete musieť niekde uskladniť. Keďže na jeseň a v zimnom období sa často stretávame s prehánkami a snehom, ideálnym miestom je zastrešená veranda alebo kôlňa, v ktorej môžete drevo uskladniť a zároveň je chránené pred vlhkosťou. Kotly na drevo a ďalšie pevné palivá si takisto vyžadujú kotolňu, čo znamená, že budete musieť mať zvlášť miestnosť pre kotol. Výhodou však je, že v kotloch na drevo je možné spaľovať aj iné tuhé palivo.