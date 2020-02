Jednoduché a obľúbené WordPress stránky

V súčasnosti, keď cez internet riešime už skoro všetko, je nutnosťou aby skoro každá firma, ktorá nám niečo ponúka mala vytvorenú svoju web stránku. Ak nie ste žiadnym profíkom v oblasti tvorby stránok nezúfajte a oslovte jednu zo spoločností, pre ktorých je tvorba web stránok Bratislava náplňou práce. Ideálnou voľbou sú momentálne WordPress stránky, ktoré sa tešia veľkej obľube a hlavne jednoduchosti.

O čom vlastne WordPress je?

Bezplatný redakčný systém pre stránky, aj takto sa dá vo všeobecnosti definovať tvorba web stránok bratislava prostredníctvom WordPress. Máte svoj blog, prípadne produktovú stánku, alebo vlastníte eshop? WordPress je pre vás ideálnou voľbou. Jeho hlavnými výhodami je to, že nemusíte poznať CSS, HTML a podobne, takže hovoríme o tom, že táto platforma je jednoduchou voľbou tvorby web stránky. Takisto jednoducho dokážete na vašu stránku pridávať fotky, meniť jej dizajn, upravovať stránku a to len prostredníctvom klikania. K tomu, aby bola vaša stránka zaujímavá, je potrebný nie len kvalitný obsah, ale aj kvalitné spracovanie a teda, ak máte záujem o tento typ stránku, určite si ho dajte vytvoriť kvalitnej spoločnosti, ktorá poskytuje kvalitné služby a s tvorbou web stránok má vysoké skúsenosti, vyhnete sa tak nepríjemnostiam so založením stránky, ako napríklad nefunkčné odkazy, nesprávne zobrazovanie a podobne. Kvalitná webová stránka s kvalitným obsahom, ktorým si ho naplníte je úspechom čitateľnosti a návštevnosti vašej stránky v internetovom svete.

Vedeli ste, že …

Akákoľvek stránka by mala byť schopná sa načítať do 2 sekúnd, ak sa tak nedeje, neočakávajte vysoké návštevy vášho webu, a to aj pri kvalitnom obsahu. Nové prieskumy totižto ukázali, že pokiaľ sa stránka nenačíta do 5 tich sekúnd, tak približne 87 percent z vašich návštevníkov stránku opustí. Ak sa stránka nenačíta do 4 sekúnd, z vášho blogu, eshopu alebo celkovo z vašej stránky, odíde jedna štvrtina návštevníkov. V prípade, že máte záujem o kvalitnú web stránku, ktorá je kvalitná po každej stránke a tím ľudí, ktorí ju tvorí sú odborníci s kvalitne odvedenou prácou, určite sa obráťte na spoločnosť, ktorých tvorba web stránok bratislava je hlavnou náplňou, a to https://www.webest.sk/.