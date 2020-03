Aký dámsky kabát si vybrať pre nadchádzajúcu jar?

Kabátiky určite miluje každá z nás. S obľubou ich nosíme od jesene až do jari v rôznych strihových, materiálových i farebných prevedeniach. Ide o kus oblečenia, ktorý sa hodí na rôzne príležitosti a je možné ho skombinovať športovo i elegantne. Najmä v súčasnosti sú trendy v oblasti obliekania o niečo uvoľnenejšie ako tomu bolo v minulosti a tak sa stáva dámsky kabát symbolom ležérnosti, no i totálnej elegancie. Vybrať si ten správny dámsky kabát nemusí byť až také jednoduché. V prvom rade je potrebné premyslieť, kam ho chcete nosiť a s čím ho chcete skombinovať.

V zime hrubší, na jar tenší

Pokiaľ chcete, aby vás dámsky kabát počas zimy príjemne zohrial, mali by ste siahať po hrubších kúskoch. S teplejšími lúčmi slniečka si už môžeme dovoliť vytiahnuť aj tenšie kabátiky. Jar je čas, kedy môžeme popustiť uzdu svojej fantázii aj v oblasti obliekania. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, aký dámsky kabát je vhodný na teplejšie jarné dni. Pokiaľ preferujete tmavé farby, skúste v prípade kabátu urobiť výnimku a zvoliť niečo svetlejšie či farebnejšie. Po zime by mal každý z nás zabudnúť na čiernu a sivú farbu. Najviac trendy farbami sú žiarivo žltá, modrá, ružová, oranžová či zelená. Zdá sa vám to príliš? Nemusíte sa vôbec obávať. K takému výraznému kabátu stačí obliecť už iba jednofarebné šaty a členkové čižmičky a môžete vyraziť v ústrety krásnemu jarnému dňu.

Vzorované dámske kabáty sú hitom tejto sezóny

Ak sú pre vás jednofarebné kabáty príliš nudné, čo tak vyskúšať vzorovaný dámsky kabát? Vzory sú totiž veľkým hitom a preto by ste aspoň jeden rozhodne mali mať vo svojom šatníku. Kabát so vzormi je už sám o sebe dosť výrazný, preto nie sú nutné žiadne výrazné doplnky v podobe vzorovanej kabelky či topánok. Pokiaľ chcete pôsobiť elegantne a sviežo, rozhodne to s doplnkami nepreháňajte. Myslite na to, že menej je niekedy viac. Výrazný dámsky kabát doplňte jednofarebnými topánkami, nohavicami, pančuškami či jemnými a decentnými šperkmi. Pokiaľ túžite po jarnom dámskom kabáte podľa najnovších trendov, neváhajte a ešte dnes kliknite na webovú stránku https://www.glashgirl.sk/.