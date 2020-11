Ako vybrať skutočne kvalitné misky pre psov?

Každý, kto má doma psíka, nám dá určite za pravdu, že miska je nevyhnutnou a doslova povinnou výbavou. Môže sa zdať, že ide o nepodstatnú vec a je úplne jedno, akú misku vyberieme. Opak je však pravdou. Misky pre psov sú na trhu vyhotovené v rôznych veľkostiach, materiálových prevedeniach i farbách. Tak ako sa v tom všetko vyznať a ako vybrať tú, ktorú si váš psík maximálne obľúbi a zároveň ju nezničí? V nasledujúcich riadkoch vás prevedieme svetom misiek pre vašich domácich miláčikov.

Vyberte to najlepšie

Materiál na výrobu misiek pre psov

Kým my, ľudia, sa rozhodneme neuspokojíme s jedno či dvojdielnym jedálenským servisom, naši štvornohí domáci miláčikovia nemajú veľmi na výber. No už vtedy, keď si svoje šteniatko donesiete domov, mali by ste mal preňho nachystané všetko, čo potrebuje. Misky pre psov vždy kupujte v závislosti od toho, akú veľkú misku váš pes potrebuje. Pokiaľ šteniatku kúpite príliš veľkú misku, nebude sa mu z nej pohodlne jesť. Zabudnite na misky pre psov, ktoré nemajú zospodu silikónové úchytky, ktoré zabezpečia, aby sa miska počas používania nehýbala. To je totiž pre psíka veľmi nekomfortné. Misky na jedlo i vodu by zároveň mali mať svoje pevné miesto. Rozhodne ich neumiestňujte na príliš frekventované miesto, kde by bol pes počas jedenia vyrušovaný. Aj pes, takisto ako aj človek, potrebuje pri prijímaní potravy pokoj.

Aký materiál zvoliť?

Pri výbere misiek pre psov rozhodne nie je dôležitá iba veľkosť či umiestnenie v rámci bytu. Podstatným kritériom výberu je tiež materiál. Plastové misky sú na trhu zastúpené v najväčšej miere, no rozhodne nepatria medzi tie najkvalitnejšie. Častým používaním sa totiž veľmi rýchlo znehodnotia a poškodia. Pokiaľ dáte plastovú misku šteniatku, s najväčšou pravdepodobnosťou si z nej urobí hračku, bude ju nosiť v zuboch, a tým pádom vysype jedlo či vyleje vodu. Najideálnejšou voľbou sú keramické či nerezové misky pre psov, ktoré sa považujú za tie najtrvácnejšie. Vydržia vám roky ako nové a navyše ich údržba je maximálne bezproblémová. Ak chcete svojmu psíkovi dopriať skutočný komfort, vyskúšajte takzvaný psí bar, kedy sú misky položené v stojanoch a tak sa pes nemusí príliš skláňať k potrave. Tie najkvalitnejšie misky pre psov nájdete na webovej stránke https://www.queedo.sk/.