Zabuchnuté dvere v Bratislave – rýchle riešenie akútneho problému

Ak práve riešite zabuchnute dvere Bratislava, máme pre vás pár tipov. Čo robiť, ako to riešiť? Koho zavolať? V prvom rade, treba takýmto situáciám predchádzať. Niekto sa po nasťahovaní do novej nehnuteľnosti pred zabuchnutím dverí zariadi po svojom. Dá si kľúče rozrobiť a v dobrej mienke ich dá človeku alebo ľuďom, v ktorých má dôveru. Rodičom alebo dobrej kamarátke, či susedke. Nuž ale môže sa stať, že jedného dňa prídete domov z práce skôr a nájdete susedku vo vašom byte ako kontroluje byt. Strašná predstava. Nie každý má možnosť dať kľúče rodičom, lebo bývajú vo veľkej vzdialenosti. Ešte je možnosť, nechať si náhradný kľúč napríklad v práci. Lenže ak si doma zabuchnete celý zväzok kľúčov, cez víkend sa do práce aj tak nedostanete. Takže ako postupovať? Riešením je šikovný zámočník.

Zabuchnuté dvere sami určite neotvárajte

Pomoc pri zabuchnutých dverách v Bratislave

Zabuchnuté dvere Bratislava nemusia byť jediným problémom ktorý vyrieši len šikovný a skúsený zámočník. Môže dôjsť k zalomeniu kľúča, k vyskočeniu jazýčka do zárubne, k zablokovaniu dvier, či prídavného guľatého zámku, zamknutie dverí na dózický kľúč. Všetky problémy s otvorením bytových, plastových, hliníkových dverí v bytových alebo aj nebytových priestoroch ako sú sklady, kancelárie a podobne otvorí šikovný zámočník s praxou za niekoľko minút a hlavne bez poškodenia. Ak sa vám niečo podobné stane, v žiadnom prípade to neskúšajte svojpomocne. Isto, takáto situácia bola sfilmovaná niekoľkokrát. Otvorenie dvier pomocou sponky, kreditky, či iného jednoduché zariadenia. Nie je to také jednoduché. Nie len že si poškodíte náradie ale ešte aj zámku, dvere a zárubňu.

Riešenie (nie len) zabuchnutých dverí

Zazvoní poštár a vy sa ponáhľate podpísať mu dokument, idete umyť schody, nezabezpečíte si dvere a stačí malý prievan, celá rodina sa niekam ponáhľate, vybehnete pred dvere bez kľúčov a už riešite zabuchnuté dvere Bratislava. Ak sa vám stane takáto nepríjemná situácia, navštívte nasledujúcu internetovú adresu a kontaktujte odborníkov na otváranie akýchkoľvek zámkov, či výmenu zámkov: https://www.otvorimto.sk/ s ich prácou budete určite spokojní. Otvoria akékoľvek zabuchnuté alebo poškodené dvere bytové alebo v nebytových priestoroch, s akýmkoľvek problémom.