Strihanie psa zvýrazní jeho krásu a šarm

Psíky sú milé stvorenia, ktoré v sebe ukrývajú obrovskú lásku voči svojmu majiteľovi a celej rodine. Psy určite predstavujú pre svojich pánov radosť a potešenie, avšak je s nimi spojených aj niekoľko záväzkov. Majitelia psov musia riešiť napríklad výber a kúpu granúl, návštevu veterinárneho lekára, každodenné venčenie alebo aj strihanie psa. S týmito chlpatými štvornohými kamarátmi je teda určite aj zábava, ale taktiež vznikajú aj spomenuté povinnosti, preto si treba kúpu či zobratie psíka z útulku dopredu dobre premyslieť. Poďme sa spolu pozrieť na povinnosti, ktoré majiteľovi psa s jeho kúpou vznikajú.

Aké má majiteľ psa povinnosti?

Každému majiteľovi psíka bez ohľadu na vek, rasu či farbu zo zákona vyplývajú určité povinnosti. Jednou z nich je napríklad to, že psa môže viesť iba osoba, ktorá je schopná a spôsobilá ovládať ho v bežnej aj nepredvídateľnej situácii. Majiteľ psa taktiež musí predvídať a zabrániť tomu, aby pes zaútočil na človeka či iného psa alebo aby sa vyhlo akejkoľvek škode na majetku alebo dokonca aj životnom prostredí. Pri každodenných prechádzkach si treba uvedomiť aj to, že pes musí byť na verejných priestranstvách vedený na vôdzke. Medzi takéto priestranstvá, kde musíte mať psa na vôdzke patria napríklad námestia, chodníky, cesty, verejná zeleň a podobne. Psa bez vôdzky môžete mať na priestranstvách, ktoré sú označené tabuľkou na to určenou. Medzi ďalšie povinnosti majiteľa psa taktiež patrí zbieranie jeho exkrementov. Na sídliskách ako aj verejných priestranstvách bývajú umiestnené koše, prípadne aj sáčky, do ktorých môžete obsah pohodlne vyhodiť.

Je strihanie psa taktiež povinnosťou majiteľa?

Strihanie psa patrí skôr medzi dobrovoľnú povinnosť majiteľa. Každopádne ho však musí udržiavať v dobrom stave. Navyše je potrebné spomenúť, že nie všetky psi sa môžu strihať. Napríklad pre psi s podsadovou srsťou nie je strihanie odporúčané, nakoľko by prišli o svoju ochrannú resp. kryciu vrstvu. Taktiež sa neodporúča kompletné strihanie psov, resp. je dôležité nechať aspoň aké také pokrytie tela srsťou, aby bol pes chránený pred UV žiarením alebo napríklad aj pred rôznymi parazitmi. Každopádne psí kaderník vám bude vedieť určite poradiť kedy je strihanie psa vhodné a kedy naopak nie. Tiež vám poradí aký strih je veľmi trendy a ktorý sa už „nenosí“. Ak hľadáte pre svojho štvornohého miláčika skutočného špecialistu, navštívte webovú stránku https://dogculture.sk/ a dohodnite si termín na strihanie vášho psa.